В мережу "злили" огляд нового Google Pixel 3 Lite: цікаві подробиці

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В мережу "злили" огляд нового Google Pixel 3 Lite: цікаві подробиці
В мережу "злили" огляд нового Google Pixel 3 Lite: цікаві подробиці / Фото з відкритих джерел

На YouTube-каналі Andro-News блогер опублікував, а згодом видалив, невеликий відеоогляд до випуску смартфона Google Pixel 3 Lite, котрий виробник офіційно ще не представив.

Щоправда, незабаром ролик був видалений на вимогу правовласників, але інформація встигла розлетітися по мережі. Смартфон являє собою більш дешеву і компактну версію Pixel 3.

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Він отримав таку ж 12-мегапіксельну камеру, як і у Pixel 3, інші ж параметри у нього більш прості. Смартфон використовує пластиковий корпус, бічна кнопка яскраво-зеленого кольору.

Відеоогляд Google Pixel 3 Lite англійською, дивіться у відео:

Google Pixel 3 Lite оснащується 5,56-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю (1080 х 2160 пікселів), процесором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

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Офіційний вихід Google Pixel 3 Lite очікується після травневої конференції Google, старт може відбутися в кінці травня або початку червня 2019 року.

Нагадаємо, смартфони Google Pixel 3 та Google Pixel 3 XL офіційно представили 9 жовтня 2018 року. Базова версія пристрою отримала дисплей із діагоналлю 5,5 дюйма та широкими рамками по краям, 4 ГБ оперативної пам'яті, внутрішнє сховище на 64 ГБ та топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845. Старша версія смартфона має дисплей із діагоналлю 6,3 дюйма та відрізняється трендовим "чубчиком", який далеко не всім користувачам припав до смаку. Інші характеристики у пристроїв ідентичні.

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Теги: Техно Google Google Pixel 3 Google Pixel Смартфони
Джерело: 24 Канал
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