Valve змінила політику розповсюдження ігор в Steam: деталі нововведень

Компанія Valve зробила крок на зустріч розробникам ігор та знизила відсоток виручки, який вона отримувала з продажу ігор. Раніше компанію неодноразово критикували через те, що видавництва зобов'язані ділитися з гігантом 30% доходів, отриманих з магазину, що особливо невигідно для великих організацій.

Про це повідомляє 4PDA.

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Адміністрація магазину оновила угоду про поширення ігор в Steam 1 грудня. Відтепер якщо реліз заробить в магазині більше 10 мільйонів доларів, відрахування складуть 25% поверх вказаної суми. Якщо ж прибуток перевищить 50 мільйонів, то віддавати доведеться тільки 20%, знову-таки поверх цієї суми.

Під виручкою Valve розуміє доходи з продажу комплектів ігор, додаткового контенту, внутрішньоігрові продажі та збори на Торговому майданчику.

Журналісти вважають, що нововведення може бути пов'язано з бажанням повернути великих представників індустрії. Гучні осінні релізи, наприклад Call of Duty: Black Ops 4 і Fallout 76, обійшли стороною Steam, а тому не дивно, що Valve хоче зміцнити свою позицію.

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Ось тільки інді-команди, які є активними клієнтами корпорації і страждають від її правил куди більше, ніж гіганти геймдева, які ледь відчують на собі зміни. Досягти планки в 10 мільйонів доларів для них куди складніше, ніж в умовної EA. Втім, нове правило може виступати свого роду мотиватором для більш продуктивної роботи.

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