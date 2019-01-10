Вчені припустили, на що може перетворитись Сонце

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На що може перетворитись Сонце
На що може перетворитись Сонце / weforum.org

Через 10 мільярдів років Сонце може перетворитись на кристалічну сферу. Зірки середніх розмірів, подібні до Сонця, завершують свою еволюцію у вигляді сірих, щільних та згаслих білих карликів.

Про це пише Naked Science, посилаючись на статтю П'єр-Еммануеля Трембле і його колег з Уорікського університету, опубліковану в журналі Nature.

Вчені припускають, що під час зниження температури після зупинки термоядерних реакцій у щільному ядрі білих карликів може йти кристалізація атомів вуглецю та кисню. Цей процес супроводжується виділенням енергії і він може підігрівати стару зірку, сповільнюючи старіння.

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Коли температура в ядрі такої зірки знижується до певного рівня (близько 10 мільйонів градусів за Цельсієм), рідина починає кристалізуватися.

"Усі білі карлики кристалізуються на певній стадії своєї еволюції. Це означає, що мільярди білих карликів в нашій Галактиці вже завершили цей процес і практично цілком перетворилися на кристалічні сфери. Саме Сонце стане кристалічним білим карликом через 10 млрд років", – сказав Трембле.

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Теги: Техно Сонце Космос
Джерело: Техно
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