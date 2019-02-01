Відео дня: через витік Samsung Galaxy S10 з’явився в офіційному ролику

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Samsung Galaxy S10 з’явився в офіційному ролику
Samsung Galaxy S10 з’явився в офіційному ролику

У компанії Samsung трапився черговий витік напередодні анонсу нового флагманського смартфона. Цього разу злили офіційний рекламний ролик, на якому можна побачити Samsung Galaxy S10, а також складається смартфон з гнучким екраном Galaxy F.

Так, Samsung Galaxy F можна побачити на 0:23 у ролику.

Окрім того, на відео можна побачити величезні дзеркальні дисплеї з підтримкою управління жестами, планшетний комп'ютер з екраном, на який транслюється зображення з камери тату-майстра. Так, художник малює стилусом, а робот переносить малюнок на тіло клієнтки.

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Ще одна цікава технологія у ролику – УЗД за допомогою смартфона.

via GIPHY

Також відео має кілька натяків на Galaxy S10: нова камера з розширеними можливостями віртуальної реальності, підтримка 5G тощо.

Як відомо, Galaxy S10 представлять на презентації 20 лютого.

Galaxy S10 засвітився на відео

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Теги: Техно Смартфони Samsung Galaxy S10 Samsung
Джерело: Техно
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