Відео дня: смартфон Sony Xperia XA3 засвітився на відео

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Sony Xperia XA3: рендерські фото
Sony Xperia XA3: рендерські фото / 17ok.org

Майбутня новинка – смартфон Sony Xperia XA3 засвітився на відео.Серед важливих нововведень девайсу - "кінематографічний" дисплей CinemaWide з нестандартним розміщенням селфі-камери та не типовим співвідношенням сторін.

Як відомо, новинка отримає витягнутий екран із співвідношенням сторін 21: 9.

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Відео із новинкою оприлюднив тайванський блогер. Поки він спілкувався з користувачами, фанати Sony зауважили, що він тримає саме Xperia XA3.

Щоправда, офіційних характеристик новинки наразі немає. За чутками, він матиме екран діагоналлю 5,9 дюйма та роздільною здатністю 2520 х 1080 пікселів.

Працюватиме пристрій на процесорі Snapdragon 660 у парі з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність акумулятора складе 3500 мАг. Сканер відбитків пальців буде розміщений на бічній панелі. Працюватиме смартфон буде під управлінням Android 9.0 Pie.

Sony Xperia XA3 мають представити 25 лютого в рамках виставки MWC 2019.

Sony Xperia XA3 засвітився на відео 

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Теги: Техно Смартфони Sony
Джерело: 24 Канал
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