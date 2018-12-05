Відеокарти AMD Navi позмагаються із найкращими рішеннями від NVIDIA

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AMD планує випустити недорогу високопродуктивну відеокарту
AMD планує випустити недорогу високопродуктивну відеокарту / Фото з вільних джерел

Наразі high-end ринок ігрових відеокарт повністю належить компанії NVIDIA, у той час як Advanced Micro Devices може запропонувати геймерам лише рішення середнього рівня. Проте AMD оголосила про свою готовність конкурувати із "зеленими" і підкреслила, що випустить GPU, які виготовлятимуться за 7-нанометровим техпроцесом.

Про це повідомляє Overclockers.

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Генеральний директор AMD Ліза Су, виступаючи на щорічній технологічній конференції Credit Suisse, запевнила, що наступне покоління графічних рішень зможе ефективно конкурувати з продуктами NVIDIA у всіх сферах. Тут, судячи з усього, мова йде про GPU Navi.

Ми вважаємо, що будемо конкурентноздатні в цілому, в тому числі в high-end сегменті ринку графічних процесорів,
– наголосила Ліза Су.

Дорожня карта AMD
"Дорожня карта" AMD

Відзначимо, що згідно з доступним в мережі витоками, перші графічні рішення AMD Navi, дебютують наступного року і будуть орієнтовані на середній сегмент ринку дискретних GPU. Судячи з коментаря глави AMD, їх швидкодії повинно вистачити для успішної конкуренції з відеокартами GeForce RTX на базі архітектури NVIDIA Turing.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти AMD NVIDIA
Джерело: Техно
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