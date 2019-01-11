Відеокарту AMD Radeon VII представили офіційно: характеристики

Компанія AMD в рамках спеціального заходу на CES 2019 представила ігрову відеокарту на базі архітектури Vega – Radeon VII. В її основі лежить 7-нанометровий графічний процесор та 16 ГБ багатошарової пам'яті HBM2 із пропускною можливістю 1 ТБ/с.

Про це повідомляє Overclockers.

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Детальні технічні характеристики відеокарти оголосять найближчим часом. Поки відомо, що в її розпорядженні 3840 потокових процесорів з робочою частотою близько 1,8 ГГц, а її рівень грубої обчислювальної потужності досягає 13,8 Тфлопс.



Відеокарту AMD Radeon VII представили офіційно

У еталонному виконанні Radeon VII обладнана масивною системою охолодження з трьома вентиляторами і двома 8-контактними роз'ємами додаткового живлення.

Як стверджує AMD, в іграх новинка демонструє на 25-42% кращу продуктивність, ніж Radeon RX Vega 64. Що стосується найближчого "зеленого" конкурента, то їм повинна стати відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080. У трасуванні променів новий прискорювач AMD, зрозуміло, змагатися з нею не буде.



Порівняння відеокарт AMD Radeon VII та NVIDIA GeForce RTX 2080

На прилавки магазинів графічний прискорювач AMD Radeon VII надійде 7 лютого з рекомендованою ціною 699 доларів (близько 19 600 гривень). До нього додаються цифрові копії ігор Resident Evil 2, Devil May Cry 5, і Tom Clancy's The Division 2.

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