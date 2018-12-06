Відома дата презентації мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX

Після релізу лінійки графічних карт GeForce RTX для настільних ПК корпорація NVIDIA планує представити аналогічні відеоприскорювачі для використанні в ноутбуках. За попередніми даними, "паперовий" анонс новинок відбудеться вже 6 січня в рамках виставки CES 2019.

Про це повідомляє WCCFTech.

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На жаль, про рівень швидкодії мобільних GeForce RTX стане відомо ближче до кінця наступного місяця. Заборона на публікацію відомостей про їх продуктивність спаде тільки 26 січня.

В першу хвилю анонсів увійдуть графічні прискорювачі рівня до GeForce RTX 2070 та RTX 2070 Max-Q. При цьому мобільна GeForce RTX 2080 Max-Q теж перебуває в розробці, однак її реліз відбудеться трохи пізніше.



Відеокарти GeForce RTX Max-Q отримають занижені частоти

Що стосується перших ноутбуків, обладнаних відеоадаптерами нового покоління, то вони з'являться на прилавках магазинів лише в лютому 2019 року. Як і в випадку мобільних відеокарт GeForce GTX 10 серії, по конфігурації GPU ноутбучні GeForce RTX будуть максимально наближені до настільних версій, а головна зміна торкнеться робочих частот. Найсильніше вони будуть занижені у модифікацій Max-Q, що використовуються в тонких ігрових лептопах.

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