Відома дата презентації мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX

19 Читать новость на русском
Відома дата презентації мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX
Відома дата презентації мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX / Фото з вільних джерел

Після релізу лінійки графічних карт GeForce RTX для настільних ПК корпорація NVIDIA планує представити аналогічні відеоприскорювачі для використанні в ноутбуках. За попередніми даними, "паперовий" анонс новинок відбудеться вже 6 січня в рамках виставки CES 2019.

Про це повідомляє WCCFTech.

Читайте також: Відеокарти AMD Navi позмагаються із найкращими рішеннями від NVIDIA

На жаль, про рівень швидкодії мобільних GeForce RTX стане відомо ближче до кінця наступного місяця. Заборона на публікацію відомостей про їх продуктивність спаде тільки 26 січня.

В першу хвилю анонсів увійдуть графічні прискорювачі рівня до GeForce RTX 2070 та RTX 2070 Max-Q. При цьому мобільна GeForce RTX 2080 Max-Q теж перебуває в розробці, однак її реліз відбудеться трохи пізніше.

GeForce RTX Max-Q
Відеокарти GeForce RTX Max-Q отримають занижені частоти

Що стосується перших ноутбуків, обладнаних відеоадаптерами нового покоління, то вони з'являться на прилавках магазинів лише в лютому 2019 року. Як і в випадку мобільних відеокарт GeForce GTX 10 серії, по конфігурації GPU ноутбучні GeForce RTX будуть максимально наближені до настільних версій, а головна зміна торкнеться робочих частот. Найсильніше вони будуть занижені у модифікацій Max-Q, що використовуються в тонких ігрових лептопах.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
5 грудня 21:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
719
Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
4 грудня 22:51 Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
546
Розумна техніка для кухні, що істотно спрощує процес готування їжі
29 листопада 10:00 Розумна техніка для кухні, що істотно спрощує процес готування їжі
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
4 грудня 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
725
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
2306
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 1925
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук