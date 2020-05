Відомі дати проведення великого літнього розпродажу в Steam

Сервіс цифрової дистрибуції Steam славиться своїми розпродажами: осінні, весняні, швидкі – на будь-який смак. Але однією з найбільших і найщедріших традиційно вважається літній розпродаж, яку економні геймери чекають весь рік. І підготуватися до такої події, звичайно, краще заздалегідь.

Часто заощадити геймерам допомагають журналісти. Нещодавно вони якраз назвали точні дати проведення цього атракціону нечуваної щедрості в 2020 році. І чекати залишилося зовсім недовго, повідомляє steamdb.info.

Коли починається літній розпродаж

Відразу кілька авторитетних ігрових ресурсів повідомили, що літній розпродаж в Steam стартує 25 червня і триватиме два тижні, до 9 липня. Навряд чи ця інформація здивує досвідчених PC-геймерів, адже акція майже завжди починається в кінці червня, а саме між 20-м і 30-м числами.

Найчастіше, перший день заходу випадає на третій або четвертий четвер місяця, що також підтверджує інформацію про 25 червня. Поки Valve, на жаль, не підтвердила цей витік.

Актуальні пропозиції

Нагадаємо, що прямо зараз в Steam проходить інша щедра акція – Indie Megabooth`s Going Away (For now) Sale. Знижки на ігри в рамках цієї акції від 10 до 90%.



Розпродаж інді ігор у Steam

