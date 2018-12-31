Vivo показала свій смартфон із підтримкою 5G – Vivo NEX 5G

Однією з ключових тем обговорення на конференції China Mobile Global Partner Conference стали мережі п'ятого покоління. Під час заходу компанії Oppo, Xiaomi та Vivo представили прототипи своїх пристроїв із підтримкою 5G.

Про це повідомляє 4PDA.

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Відзначимо, Xiaomi раніше вже анонсувала Mi Mix 3 на базі Snapdragon 855 з 5G-модемом, а ось ґаджет від Vivo вперше був представлений широкій публіці.

Vivo оголосила про розробку 5G-версії флагманського NEX ще в серпні 2018 року, але тільки на China Mobile Global Partner Conference пристрій вперше вдалося побачити вживу. Так як це модифікована версія апарату, який вже вийшов, інженерам довелося переробити компоновку всіх складових, щоб встановити всередині смартфона необхідні антени та інші елементи для роботи з 5G.



Vivo NEX 5G показали на фото

Поки не ясно, чи буде Vivo NEX 5G чимось ще відрізнятися від 4G-версії крім підтримки мереж п'ятого покоління. Відзначимо, що оригінальний NEX S отримав практично безрамковий дисплей з висувною фронтальною камерою, а в грудні 2018 року був випущений Nex Dual Display Edition з двома екранами.

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