Визначили найпопулярнішу операційну систему у світі

Згідно із новою статистикою Net Applications рейтинг найбільш популярних десктопних операційних систем очолює Windows 7. Хоча останнім часом Microsoft вкладає багато зусиль у вдосконалення Windows 10, найновіша операційка поступається рішенню, якому вже майже десятиліття.

Про це йдеться на офіційному сайті Net Applications.

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Частка Windows 7 в листопаді 2018 року серед усіх персональних комп'ютерів склала 38,89%, тоді як на Windows 10 припадає трохи менше – 38,14%. Відзначимо, що перший випуск Windows 7 відбувся в далекому 2009 році. На третьому місці розташувалась Windows 8.1 з часткою 4,59%, потім йде Windows XP з 4,23% і на останок macOS 10.14 з 3,57%.



Залишається найпопулярнішою операційною системою в світі

Серед всіх ПК зі встановленою Windows версія 7 також домінує і займає 43,8%. Якщо розглядати всі персональні комп'ютери, то 87% з них працюють на одній з версій Windows, на macOS – 9,46%, на Linux – 2,03% і 0,31% – на Chrome OS.

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