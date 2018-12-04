Визначили найпопулярнішу операційну систему у світі

1180 Читать новость на русском
Визначили найпопулярнішу операційну систему у світі
Визначили найпопулярнішу операційну систему у світі / Фото з вільних джерел

Згідно із новою статистикою Net Applications рейтинг найбільш популярних десктопних операційних систем очолює Windows 7. Хоча останнім часом Microsoft вкладає багато зусиль у вдосконалення Windows 10, найновіша операційка поступається рішенню, якому вже майже десятиліття.

Про це йдеться на офіційному сайті Net Applications.

Читайте також: Skype отримає дуже корисну функцію

Частка Windows 7 в листопаді 2018 року серед усіх персональних комп'ютерів склала 38,89%, тоді як на Windows 10 припадає трохи менше – 38,14%. Відзначимо, що перший випуск Windows 7 відбувся в далекому 2009 році. На третьому місці розташувалась Windows 8.1 з часткою 4,59%, потім йде Windows XP з 4,23% і на останок macOS 10.14 з 3,57%.

Windows 7
Залишається найпопулярнішою операційною системою в світі

Серед всіх ПК зі встановленою Windows версія 7 також домінує і займає 43,8%. Якщо розглядати всі персональні комп'ютери, то 87% з них працюють на одній з версій Windows, на macOS – 9,46%, на Linux – 2,03% і 0,31% – на Chrome OS.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Microsoft Ґаджети Windows 10 Apple
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
1869
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 1846
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
2 грудня 16:31 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 1737
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
1 грудня 20:05 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 6204
Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
1 грудня 14:02 Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
Блог Медіа 2059
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 листопада 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
656
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук