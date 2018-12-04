Практично кожен сучасний смартфон підтримує технологію швидкої зарядки. Цього року виробники особливо активно впроваджували нові рішення, змагаючись у швидкості зарядки. В мережі з'явився список із 59 смартфонів, який дав змогу визначити, який смартфон заряджається найшвидше.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді

В ході тесту було встановлено, на скільки відсотків зарядиться кожен з 59 смартфонів за 30 хвилин. Як з'ясувалося, більшість сучасних моделей досягають за зазначений час позначки в 50-60%. Також цікаво, що багато з них виробляють китайські компанії.

Перше місце посів Oppo R17 Pro. Використовуючи фірмову технологію SuperVOOC і комплектний адаптер потужністю 50 Вт, всього за півгодини він зарядився на 92%. На повну зарядку ґаджету потрібно близько 40 хвилин.



Визначили смартфон, який найшвидше заряджається

Друге місце з невеликим відривом зайняв Honor Magic 2 – з адаптером на 40 Вт він дійшов до 83%. Третє місце розділили Meizu Pro 7 Plus та Oppo R11, які зарядилися на 66%.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно