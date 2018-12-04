Визначили смартфон, який найшвидше заряджається

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Рейтинг смартфонів із швидкою зарядкою
Рейтинг смартфонів із швидкою зарядкою / BW Businessworld

Практично кожен сучасний смартфон підтримує технологію швидкої зарядки. Цього року виробники особливо активно впроваджували нові рішення, змагаючись у швидкості зарядки. В мережі з'явився список із 59 смартфонів, який дав змогу визначити, який смартфон заряджається найшвидше.

Про це повідомляє 4PDA.

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В ході тесту було встановлено, на скільки відсотків зарядиться кожен з 59 смартфонів за 30 хвилин. Як з'ясувалося, більшість сучасних моделей досягають за зазначений час позначки в 50-60%. Також цікаво, що багато з них виробляють китайські компанії.

Перше місце посів Oppo R17 Pro. Використовуючи фірмову технологію SuperVOOC і комплектний адаптер потужністю 50 Вт, всього за півгодини він зарядився на 92%. На повну зарядку ґаджету потрібно близько 40 хвилин.

Визначили смартфон, який найшвидше заряджається

Визначили смартфон, який найшвидше заряджається

Визначили смартфон, який найшвидше заряджається
Визначили смартфон, який найшвидше заряджається

Друге місце з невеликим відривом зайняв Honor Magic 2 – з адаптером на 40 Вт він дійшов до 83%. Третє місце розділили Meizu Pro 7 Plus та Oppo R11, які зарядилися на 66%.

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Теги: Техно Смартфони Китай Huawei Oppo
Джерело: Техно
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