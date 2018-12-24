Xiaomi Pocophone F2: характеристики та дата релізу смартфона з'явились в мережі

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Xiaomi Pocophone F2: характеристики, дата виходу
Xiaomi Pocophone F2: характеристики, дата виходу / Фото з вільних джерел

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 досягнув шаленої популярності в бюджетному сегменті смартфонів. Схоже, китайський виробник має намір повторити успіх пристрою, випустивши Pocophone F2. Про це свідчать, рендери та характеристики новинки, які почали з'являтися в мережі.

Про це повідомляє 4PDA.

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Судячи за інсайдерською інформацією, пристрій повинен стати не лише найдешевшим смартфоном на Snapdragon 855, а й одним з найдоступніших апаратів з отвором для селфі-камери в дисплеї.

Xiaomi Pocophone F2
Xiaomi Pocophone F2 отримає стильний дизайн

Зображення, які "засвітилися" в мережі демонструють передню панель ґаджета з тонкими бічними рамками і мінімальними відступами у верхній і нижній частині екрана.

Xiaomi Pocophone F2
Xiaomi Pocophone F2 матиме тонкі рамки навколо дисплея і "дірку" під фронтальну камеру

Задня панель пофарбована в чорний і жовтий кольори і стилізована під гоночний автомобіль. Чітко видно основний фотомодуль, що складається з чотирьох сенсорів, роздільна здатність яких невідома.

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Очікується, що крім Snapdragon 855 апарат отримає 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях, обсяг внутрішнього накопичувача складе 64, 128 або 256 ГБ. Заявлена ​​ємність акумулятора – 3 800 мАг. Діагональ екрану не називається, але є підстави вважати, що сканер відбитків пальців буде розміщений під дисплеєм.

Xiaomi Pocophone F2
Xiaomi Pocophone F2 представлять в 2019 році

За неперевіреною інформацією, Pocophone F2 може дебютувати вже в другому кварталі 2019 року. Передбачувану ціну новинки джерело не повідомило.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Poco Китай Snapdragon 855 Qualcomm
Джерело: Техно
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