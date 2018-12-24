Xiaomi Pocophone F2: характеристики та дата релізу смартфона з'явились в мережі

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 досягнув шаленої популярності в бюджетному сегменті смартфонів. Схоже, китайський виробник має намір повторити успіх пристрою, випустивши Pocophone F2. Про це свідчать, рендери та характеристики новинки, які почали з'являтися в мережі.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році

Судячи за інсайдерською інформацією, пристрій повинен стати не лише найдешевшим смартфоном на Snapdragon 855, а й одним з найдоступніших апаратів з отвором для селфі-камери в дисплеї.



Xiaomi Pocophone F2 отримає стильний дизайн

Зображення, які "засвітилися" в мережі демонструють передню панель ґаджета з тонкими бічними рамками і мінімальними відступами у верхній і нижній частині екрана.



Xiaomi Pocophone F2 матиме тонкі рамки навколо дисплея і "дірку" під фронтальну камеру

Задня панель пофарбована в чорний і жовтий кольори і стилізована під гоночний автомобіль. Чітко видно основний фотомодуль, що складається з чотирьох сенсорів, роздільна здатність яких невідома.

Читайте також: Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24

Очікується, що крім Snapdragon 855 апарат отримає 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях, обсяг внутрішнього накопичувача складе 64, 128 або 256 ГБ. Заявлена ​​ємність акумулятора – 3 800 мАг. Діагональ екрану не називається, але є підстави вважати, що сканер відбитків пальців буде розміщений під дисплеєм.



Xiaomi Pocophone F2 представлять в 2019 році

За неперевіреною інформацією, Pocophone F2 може дебютувати вже в другому кварталі 2019 року. Передбачувану ціну новинки джерело не повідомило.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно