Xiaomi Pocophone F2: характеристики та дата релізу смартфона з'явились в мережі
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 досягнув шаленої популярності в бюджетному сегменті смартфонів. Схоже, китайський виробник має намір повторити успіх пристрою, випустивши Pocophone F2. Про це свідчать, рендери та характеристики новинки, які почали з'являтися в мережі.
Про це повідомляє 4PDA.
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Судячи за інсайдерською інформацією, пристрій повинен стати не лише найдешевшим смартфоном на Snapdragon 855, а й одним з найдоступніших апаратів з отвором для селфі-камери в дисплеї.
Xiaomi Pocophone F2 отримає стильний дизайн
Зображення, які "засвітилися" в мережі демонструють передню панель ґаджета з тонкими бічними рамками і мінімальними відступами у верхній і нижній частині екрана.
Xiaomi Pocophone F2 матиме тонкі рамки навколо дисплея і "дірку" під фронтальну камеру
Задня панель пофарбована в чорний і жовтий кольори і стилізована під гоночний автомобіль. Чітко видно основний фотомодуль, що складається з чотирьох сенсорів, роздільна здатність яких невідома.
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Очікується, що крім Snapdragon 855 апарат отримає 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях, обсяг внутрішнього накопичувача складе 64, 128 або 256 ГБ. Заявлена ємність акумулятора – 3 800 мАг. Діагональ екрану не називається, але є підстави вважати, що сканер відбитків пальців буде розміщений під дисплеєм.
Xiaomi Pocophone F2 представлять в 2019 році
За неперевіреною інформацією, Pocophone F2 може дебютувати вже в другому кварталі 2019 року. Передбачувану ціну новинки джерело не повідомило.
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