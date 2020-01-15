"Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme

Бренд Realme з’явився у 2018 році, а вже через рік він стрімко увірвався у топ світових виробників смартфонів. Через вдале співвідношення ціна/якість бренд вже називають "вбивцею" Xiaomi, адже, як відомо, бюджетність та вдалі характеристики – це фішка цієї китайської компанії.

Що ж відомо про молодий і перспективний бренд Realme?

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Звідки з’явився Realme

Насправді, Realme варто порівнювати із брендом Redmi, який виробник Xiaomi випускає як більш бюджетну продукцію. Realme теж є частиною іншого відомого китайського виробника OPPO.

Вперше Realme з’явився в Китаї у 2010 році, тоді він був відомий як OPPO Real. Однак, у 2018 компанія відділила Realme як окремий бренд, розрахований на користувачів у країнах, що розвиваються, зокрема для індійського ринку.

Всього за рік смартфони цього нового бренду почали здобувати шалену популярність. За перші сім місяців існування Realme продала 4 мільйони пристроїв. А вже до кінця 2018 року бренд посідав четверте місце на ринку Індії з часткою 8%. При цьому за 2019 році бренд запустилася в Китаї, а також на ринках Європи.

Смартфон Realme 3 Pro/superg

Наприкінці 2019 року у Realme заявили, що встановили рекорд на ринку. За підсумками минулого року, вони зуміли відвантажити в усіх регіонах світу, де продаються смартфони Realme, понад 25 мільйонів телефонів. Якщо порівняти цей показник із 2018 роком, то зростання поставок перевищив 500%. Це абсолютний рекорд для ринку смартфонів.

При цьому, бренд вийшов далеко за межі Індії. У третьому кварталі 2019 року за обсягом поставок смартфонів Realme зайняла 7 місце серед усіх компаній у світі. Хоча рік до того, у третьому кварталі 2018 року компанія займала всього 47 місце. У четвертому кварталі вона піднялася на 15 місце, а вже в другому кварталі 2019 року увійшла в десятку найуспішніших постачальників смартфонів.

У чому успіх Realme?

Тут OPPO вибрав такий же підхід, як і Xiaomi з Redmi. Тобто їхня продукція - це девайси (у першу чергу смартфони) початкового і середнього рівня, спрямовані на молоду аудиторію з акцентом на стиль і технології.

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Цікаво, що багато експертів вважають, що Realme вже є конкурентом своїй материнській компанії OPPO.

Індійське видання Eoto Tech виокремило ще такі переваги продукції Realme:

Зручний інтерфейс ColorOS на Android. Крім того, у додатках на цій оболонці немає так багато реклами, як, наприклад, у Xiaomi.

Якісні, як для бюджетних смартфонів, камери.

Продуктивність.

Приємний дизайн смартфонів Realme.

Всі ці переваги разом із доступною ціною і роблять пристрої Realme такими популярними.

Смартфон Realme X2 Pro – привертає увагу дизайн / itzine

Плани на 2020

На цей рік плани у Realme не менш амбітні. Представники бренду запевняють, що вони зуміють показати збільшення поставок своїх смартфонів більш ніж на 100% у всьому світі. Зокрема, бренд планує збільшити поставки мобільних телефонів до 50 мільйонів.

Цікаво, що виконавчий директор Realme Сюй Ци заявив, що Realme повністю припинить виробництво 4G-смартфонів вже у 2020 році і буде випускати тільки 5G-смартфони.

Навушники Realme Buds Air/tech.informator.ua

Також бренд не планує зупинятись лише на виробництві смартфонів. Він вже випускає фірмові бездротові навушники Realme Buds Air. Відомо, що виробник працює над випуском фіртнес-трекера, який вже називають прямим конкурентом Xiaomi Mi Bend, який вже кілька років є найпопулярнішим натільним девайсом у світі.

Крім того, Сюй Ци підтвердив плани Realme щодо виходу на ринок телевізорів і випуск Realme TV.

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