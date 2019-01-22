Xiaomi випустила розумні жалюзі: що вони вміють

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Смарт-жалюзі Aqara Smart Curtain Motor
Смарт-жалюзі Aqara Smart Curtain Motor / gizmochina.com

Китайська компанія Xiaomi представила новий розумний продукт – смарт-жалюзі Aqara Smart Curtain Motor. Це удосконалена версія жалюзі, які компанія випустила у 2017 році.

Цю інформацію передає Gizmochina.

Новинка істотно відрізняється від версії 2017 року. Зокрема. Новинка отримала вбудований акумулятор.

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Aqara Smart Curtain Motor працює на спеціальному моторі, яким можна керувати без проводів. Пристрій використовує протокол зв'язку ZigBee для синхронізації з розумним будинком еко-системи Mi. Це означає, що жалюзі можна контролювати через додаток Mi.

Xiaomi випустила розумні жалюзі: що вони вміють

Керувати пристроєм можна зі смартфону 

Також новинка дає змогу користувачеві встановити таймер в додатку на час, коли слід відкрити або закрити жалюзі. Нова версія також поставляється з підтримкою голосового управління Xiaomi XiaoAI.

Aqara Smart Curtain Motor оцінений на китайському ринку у 549 юанів (це близько 80 доларів або 2240 гривень).

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Теги: Xiaomi Техно Ґаджети
Джерело: Техно
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