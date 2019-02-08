Xiaomi засвітила дизайн смартфону абсолютно без рамок

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Цікавий дизайн від Xiaomi
Цікавий дизайн від Xiaomi / nl.letsgodigital.org

Вже кілька років поспіль виробники смартфонів намагаються зменшити рамки на лицьовій панелі смартфонів. Саме тому компанії створюють "моноброви" та "дірки" на екранах мобільних.

Китайський бренд Xiaomi, схоже, піде ще далі, абсолютно очистивши фронтальну панель від рамок та отворів.

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Як повідомляє LetsGo Digital, китайський тренд запатентував смартфон, який матиме заокруглений з усіх боків екран, а дисплей займатиме увесь простір лицьової панелі. Відповідні зображення з’явилися у Глобальній базі даних дизайну Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Цікавий патент Xiaomi

Цікавий патент Xiaomi

При цьому, на екрані немає вирізів або отворів для фронтальної камери, розмовного динаміка чи інших датчиків.

Також на патенті можна побачити, що новинка матиме дві основні камери. А от куди "заховають" фронтальну – наразі незрозуміло.

Xiaomi

Виглядає смартфон фантастично

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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