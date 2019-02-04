Як виглядатиме смарт-годинник Samsung Galaxy Sport: фото

Нещодавно в мережі з’явилась інформація, що компанія Samsung готує анонс "розумного" годинника Galaxy Sport. Новинка призначена для людей, які ведуть активний спосіб життя. І от тепер девайс "засвітився" на якісних рендерах.

Дизайн Samsung Galaxy Sport. Як повідомляє ресурс 91mobiles, ґаджет отримає корпус з круглою фронтальною частиною: тут розташується сенсорний дисплей, але його характеристики поки не розкриваються.

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Як можна побачити на зображенні, на бічній панелі смарт-хронометра розміщені дві кнопки управління. Сам корпус виконаний в сріблястому кольорі.

Основні функції Samsung Galaxy Sport. Годинники дадуть змогу збирати різну інформацію про активність користувача і показники життєдіяльності його організму: кількість зроблених кроків, витрачені калорії, тривалість і якість сну, зміни серцевого ритму та інші.



Samsung Galaxy Sport представлять 20 лютого

За наявною інформацією, новинка отримає адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11b / g / n і Bluetooth, модуль NFC, приймач GPS, 4 ГБ вбудованої пам'яті і набір різних сенсорів. Крім того, йдеться про захист від вологи і пилу.

Коли представлять Samsung Galaxy Sport. Анонс годинників Samsung Galaxy Sport очікується 20 лютого в рамках заходу Unpacked, на якому дебютують смартфони сімейства Galaxy S10 та інші новинки.

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