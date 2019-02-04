Як виглядатиме смарт-годинник Samsung Galaxy Sport: фото

294 Читать новость на русском
Як виглядатиме смарт-годинник Samsung Galaxy Sport
Як виглядатиме смарт-годинник Samsung Galaxy Sport / Фото з вільних джерел

Нещодавно в мережі з’явилась інформація, що компанія Samsung готує анонс "розумного" годинника Galaxy Sport. Новинка призначена для людей, які ведуть активний спосіб життя. І от тепер девайс "засвітився" на якісних рендерах.

Дизайн Samsung Galaxy Sport. Як повідомляє ресурс 91mobiles, ґаджет отримає корпус з круглою фронтальною частиною: тут розташується сенсорний дисплей, але його характеристики поки не розкриваються.

Читайте також: Консоль або смартфон: Samsung запатентувала дивний девайс із гнучким дисплеєм

Як можна побачити на зображенні, на бічній панелі смарт-хронометра розміщені дві кнопки управління. Сам корпус виконаний в сріблястому кольорі.

Основні функції  Samsung Galaxy Sport. Годинники дадуть змогу збирати різну інформацію про активність користувача і показники життєдіяльності його організму: кількість зроблених кроків, витрачені калорії, тривалість і якість сну, зміни серцевого ритму та інші.

Samsung Galaxy Sport
Samsung Galaxy Sport представлять 20 лютого

За наявною інформацією, новинка отримає адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11b / g / n і Bluetooth, модуль NFC, приймач GPS, 4 ГБ вбудованої пам'яті і набір різних сенсорів. Крім того, йдеться про захист від вологи і пилу.

Коли представлять Samsung Galaxy Sport. Анонс годинників Samsung Galaxy Sport очікується 20 лютого в рамках заходу Unpacked, на якому дебютують смартфони сімейства Galaxy S10 та інші новинки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Розумний годинник Samsung
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
3 лютого 20:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2147
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
3 лютого 18:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 651
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
2 лютого 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
3513
Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
31 січня 13:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
4957
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1150
Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
28 січня 20:02 Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
1926
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук