Знімки та характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 з’явились в мережі

Видання Igeekphone оприлюднило характеристики та концепт-артами смартфона Xiaomi Redmi 7. Характеристики та зображення створені на основі чуток та витоків.

Як пише Igeekphone, тильна панель Xiaomi Redmi 7 дещо схожий на недавно представлений Xiaomi Mi Play. Там розміщена основна камера з двома датчиками на 12 і 5 Мп та сканер відбитків пальців.

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На лицьовій панелі є краплеподібний виріз, де розміщена фронтальна камера з роздільною здатністю 8 Мп. Діагональ екрану становить 5,8 дюйма.

Майбутня новинка буде працювати на процесорі Snapdragon 710 у парі з 3/ або 6 ГБ оперативної пам’яті та 32 або 64 ГБ флеш-пам'яті.

Ємність акумулятора складе 4000 мАг.

Новий смартфон Xiaomi Redmi 7 можуть представити вже на початку цього року.

Такий вигляд може мати Xiaomi Redmi 7

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