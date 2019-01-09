З'явилися нові деталі про перший гнучкий смартфон FlexPai

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Відомо, який процесор отримає перший гнучкий смартфон FlexPai
Відомо, який процесор отримає перший гнучкий смартфон FlexPai / Фото з вільних джерел

Один із перших в світі гнучких смартфонів Royole FlexPai показали у дії на виставці CES 2019. Новинка обладнана гнучким 7,8-дюймовим дисплеєм, який завдяки спеціальним шарнірам можна складати навпіл.

Про це повідомляє 3DNews.

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Під час презентації новинки на CES 2019 розробники повідомили, що основою пристрою слугує передовий процесор Qualcomm Snapdragon 855. Чіп містить вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

FlexPai
Смартфон FlexPai представили на CES 2019

Окрім того, в арсеналі Royole FlexPai – 6/8 ГБ оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач місткістю 128/256 ГБ, також передбачений слот для карти microSD. Смартфон отримав камеру на 16 та 20 мегапікселів, приймач GPS, акселерометр, гіроскоп, барометр, датчики освітленості і наближення, симетричний порт USB Type-C. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3 800 міліампер годин.

FlexPai
FlexPai став першим смартфоном, який отримав гнучкий дисплей

Відзначається, що Royole FlexPai вже пропонується в якості платформи для розробників за орієнтовною ціною 1 300 доларів (близько 35 800 гривень).

FlexPai
Смартфон FlexPai вже доступний для розробників

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Теги: Техно Смартфони CES 2019 Ціни
Джерело: Техно
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