З'явилися нові деталі про перший гнучкий смартфон FlexPai

Один із перших в світі гнучких смартфонів Royole FlexPai показали у дії на виставці CES 2019. Новинка обладнана гнучким 7,8-дюймовим дисплеєм, який завдяки спеціальним шарнірам можна складати навпіл.

Про це повідомляє 3DNews.

Читайте також: Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24

Під час презентації новинки на CES 2019 розробники повідомили, що основою пристрою слугує передовий процесор Qualcomm Snapdragon 855. Чіп містить вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.



Смартфон FlexPai представили на CES 2019

Окрім того, в арсеналі Royole FlexPai – 6/8 ГБ оперативної пам'яті і твердотільний накопичувач місткістю 128/256 ГБ, також передбачений слот для карти microSD. Смартфон отримав камеру на 16 та 20 мегапікселів, приймач GPS, акселерометр, гіроскоп, барометр, датчики освітленості і наближення, симетричний порт USB Type-C. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3 800 міліампер годин.



FlexPai став першим смартфоном, який отримав гнучкий дисплей

Відзначається, що Royole FlexPai вже пропонується в якості платформи для розробників за орієнтовною ціною 1 300 доларів (близько 35 800 гривень).



Смартфон FlexPai вже доступний для розробників

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно