Терористичний удар Росії по Дніпру: є жертви та щонайменше 15 поранених, зокрема дітей

Російські окупанти 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Загарбники влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

З-під завалів будинку вже врятували понад 20 осіб. Кількість загиблих та травмованих наразі уточнюється.

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Що відомо про постраждалих

За попередньою інформацією, у результаті ракетної атаки 18 людей отримали поранення, двоє з них – діти.

Крім того, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Їх усіх госпіталізували до лікарні.

Наразі рятувальники продовжують гасіння пожежі та порятунок людей.

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Мер міста Борис Філатов повідомив, що завали у Дніпрі будуть розбирати всю ніч. На місці влучання поганий зв'язок, а всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем.

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що він чудово знає будинок, в який прилетіло у Дніпрі, адже народився і проживав поруч.

"Знаю людей з цього району. Привітні та доброзичливі! Злість", – зазначив посадовець.

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Ракетна атака по Україні 14 січня: коротко