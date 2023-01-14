Терористичний удар Росії по Дніпру: є жертви та щонайменше 15 поранених, зокрема дітей
Джерело:Валентин Резніченко
Російські окупанти 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Загарбники влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.
З-під завалів будинку вже врятували понад 20 осіб. Кількість загиблих та травмованих наразі уточнюється.
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Що відомо про постраждалих
За попередньою інформацією, у результаті ракетної атаки 18 людей отримали поранення, двоє з них – діти.
Крім того, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Їх усіх госпіталізували до лікарні.
Наразі рятувальники продовжують гасіння пожежі та порятунок людей.
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Мер міста Борис Філатов повідомив, що завали у Дніпрі будуть розбирати всю ніч. На місці влучання поганий зв'язок, а всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем.
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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що він чудово знає будинок, в який прилетіло у Дніпрі, адже народився і проживав поруч.
"Знаю людей з цього району. Привітні та доброзичливі! Злість", – зазначив посадовець.
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Кількість жертв росте
Ракетна атака по Україні 14 січня: коротко
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вранці 14 січня повідомив, що Росія підняла у небо 17 ворожих стратегічних бомбардувальників. Тож він зазначив, що можлива нова масована ракетна атака.
- Окрім цього, зафіксували й рух ворожих кораблів у Чорному морі. Там Росія вивела 5 своїх ракетоносіїв, кількість "Калібрів" на яких може сягати 36.
- Після оголошення повітряної тривоги над Україною очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що росіяни запустили ракети з Півдня. Вони летять на Вінницьку область, а також є загроза ракетного удару на Житомирщині.
- Згодом з'явились перші повідомлення про вибухи на Львівщині. Попри успішну роботу ППО, окупанти таки влучили по об'єкту критичної інфраструктури.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці чути вибухи але, попередньо, працює ППО. Глава Київської ОВА Олексій Кулеба згодом також повідомив, що в регіоні – робота сил ППО.