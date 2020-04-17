Тест на коронавірус: яким він повинен бути та коли він необхідний

У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають: пік пандемії коронавірусу ще не пройдений, і попереду нас чекає непростий, але дуже показовий період, що дозволить робити точніші прогнози на майбутнє.

Уряди країн, що зіткнулися зі стрімким поширенням COVID-19, вживають заходів, і деякі з них вже довели свою ефективність. Приборкати швидкість поширення вірусу та не допустити колапсу медичної системи дозволяють суворі карантинні заходи, серед яких найважливішими є дотримання масочного режиму в громадських місцях і самоізоляція. Як показує світовий досвід, для скорочення смертності та контролю над епідеміологічною ситуацією вкрай необхідним заходом є масове достовірне тестування населення. Ключове слово – достовірне. Метод експрес-тестування має низький рівень вірогідності (різні експерти називають цифри від 50 до 20%). Важливо розуміти також, що експрес-тест виявляє не вірус в організмі пацієнта, а антитіла до нього. Це означає упущення часу, адже інкубаційний період становить до трьох тижнів. За цей час заражена людина може передати вірус великій кількості людей.

Саме з цієї причини медики роблять ставку на ПЛР-тести на коронавірус. Цей діагностичний лабораторний метод показує наявність в організмі вірусу , а не антитіл, що з'являються лише через деякий час взаємодії з інфекцією.

Крім ранньої діагностики, що надає можливість своєчасно здійснити всіх необхідних заходів для ізоляції пацієнта та його оточення, тест-системи ПЛР дозволяють визначити, чи дійсно це коронавірус, а не інше захворювання. Це важливо для того, щоб грамотно побудувати схему лікування та вирішити, чи знаходяться в зоні ризику близькі зараженого.

Аналіз, що рятує життя

Найнижчий показник смертності від ускладнень COVID-19 – у Німеччині. Станом на 14 квітня на 131 тисячу інфікованих коронавірусом – 3263 смерті. Для порівняння: в Іспанії на 162 з половиною тисячі заражених – понад 18 тисяч летальних випадків. Один із секретів німців – природжена дисципліна. Кожна людина беззаперечно виконує рекомендації влади, дотримуючись карантину та рекомендованого режиму гігієни. Ще одним позитивним фактором вважається повсюдне тестування населення. Буквально з самого початку епідемії в Німеччині розгорнули потужну кампанію з тестування на коронавірус. Це дозволило медикам приймати оперативні рішення: лікувати та ізолювати пацієнтів. Щодня в Німеччині роблять більше ніж 50 тисяч тестів, і вважається, що це вкрай мало.

Ще один успішний кейс протистояння вірусній загрозі продемонструвала влада Південної Кореї. У країні були введені суворі правила карантину, що передбачали масштабне тестування, подальшу ізоляцію інфікованих і обсервацію їхнього контактного оточення. Багатьох жителів тестували попри відсутність будь-яких симптомів. Це дозволило контролювати поширення вірусу та оперативно реагувати на епідеміологічну ситуацію. За даними китайських дослідників, більше третини тих, що заразилися, переносять інфекцію безсимптомно, але вони є розповсюджувачами COVID-19. У багатьох, відзначає видання South China Morning Post, симптоми виявляються зі значною затримкою. Це ще одна причина, за якою використання тест-систем не тільки для явно хворих – правильна тактика.

Яким шляхом йде Україна

Тестування на території країни здійснюється двома методами: за допомогою ПЛР-діагностики коронавірусу та експрес-тестів. Останні доступні вже навіть в аптечних мережах. Але їхня вірогідність значно поступається надійності аналізу, зробленого фахівцями в умовах лабораторії.

Важливо, що ПЛР-тестування вимагає дотримання суворих умов. На результат може вплинути ряд чинників, зокрема, порушення умов зберігання. Реагенти для тесту повинні транспортуватися за температури -15-20 градусів, і цієї умови вкрай важливо дотримуватися кожному постачальникові діагностичних ПЛР-систем.

Наразі в Україні використовуються набори для ПЛР-діагностики виробництва Китаю, Німеччини, Південної Кореї та Словаччини. Позитивні відгуки отримав словацький діагностичний набір. Виробляє тест-системи біотехнологічна компанія, розташована недалеко від кордону з Україною (менше, ніж в 100 км) у словацькому місті Кошице. Підприємство DB BIOTECH спеціалізується на виробництві антитіл і системах діагностики онкологічних захворювань. Але останнім часом більшість запитів до підприємства – саме на системи для виявлення COVID-19. В Україну тести на коронавірус виробництва DB BIOTECH, що мають усі необхідні сертифікати, доставляє єдиний постачальник – компанія "Меддірект". Вона є офіційним представником DB BIOTECH.

Тести на COVID-19 виробництва цього підприємства використовують також провідні приватні лабораторії, що працюють на території нашої країни. МОЗ України дозволив тим з них, що мають відповідні ліцензії, проводити тестування на коронавірус методом ПЛР-діагностики. Про кожен позитивний результат вони зобов'язані повідомляти в регіональні підрозділи МОЗ України.

До тест-систем виробництва словацького заводу DB BIOTECH додається покрокова інструкція. Це вкрай важливо, адже за умов стрімкого поширення коронавірусу до діагностики та лікування залучаються непрофільні медичні співробітники, які не мають необхідного досвіду.

Як тестують?

Сьогодні існує чіткий алгоритм, за яким проводять лабораторне тестування. Якщо виявляються характерні для нового коронавірусу симптоми, рекомендується зв'язатися з сімейним лікарем. Якщо договір із медиком не підписаний, потрібно дзвонити у швидку. Лікарі оцінюють необхідність госпіталізації в залежності від стану або ж дають рекомендації щодо самоізоляції. Важливо розуміти, що рішення про необхідність тестування приймає не бригада швидкої, а лікар. 12 квітня МОЗ опублікував список пацієнтів, яких будуть обов'язково тестувати на наявність коронавірусу. Це всі, кому діагностовано пневмонію, пацієнти зі значно підвищеною температурою, і, що важливо, люди, які контактували з потенційними носіями коронавірусу.

За даними міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, станом на середину квітня в країні роблять до 3 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус щодобово. Це все ще дуже мало. У ВООЗ тестування називають основним фактором стримування епідемії. "Ми не зможемо зупинити пандемію коронавірусу, якщо не будемо знати, хто заражений", – заявив глава організації Тедрос Гебреісус. Він закликав усі країни проводити тестування в кожному випадку, що викликає підозру. А потім негайно поміщати в ізоляцію заражених і перевіряти осіб, що з ними контактували.