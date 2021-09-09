Юрій Вілкул був обраний секретарем Криворізької міськради. Він виконує обов'язки мера після смерті Костянтина Павлова.

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Вілкул направив звернення до парламенту

Відповідно до закону, мають відбутися вибори нового мера. До цього моменту, як і довірили мені депутати, я буду виконувати обов'язки міського голови,

– пообіцяв Вілкул.

Павлова знайшли мертвим 15 серпня

Зазначимо, що мера Кривого Року Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у власному будинку у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. У міського голови було вогнепальне поранення, а біля тіла лежала рушниця.

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Серед версій смерті – самогубство та вбивство

Правоохоронці розглядали кілька версій загибелі Павлова: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що незабаром поліція оприлюднить дані розслідування, проте урядовець не виключив, що мер таки вкоротив собі віку.