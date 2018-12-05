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      Тимошенко: Формат переговорів "Будапешт плюс" – основа для досягнення переможного миру в Україні

      86 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / unian.ua

      Україна повинна нарешті визнати неефективність Мінських домовленостей та негайно розпочати переговори в новому поглибленому форматі "Будапешт плюс".

      Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, згадуючи, що цього дня 24 роки тому було підписано Будапештський меморандум.

      "Лідери США, Великої Британії та Росії підписалися під гарантіями суверенітету і безпеки України в обмін на нашу відмову від ядерної зброї. Генеральна Асамблея ООН прийняла Меморандум як офіційний документ. Пізніше свої підписи під ним поставили Франція і Китай. І саме на Будапештський меморандум ми мусимо спиратися нині на дипломатичному фронті, щоб приборкати агресора – Росію", – зазначила лідер "Батьківщини".

      На її переконання, нав’язана безальтернативність Мінську, який чинна влада оголошувала як єдиний шлях до миру, стала головним здобутком Кремля у війні проти України.

      "Це план Росії, який веде до остаточної втрати Донбасу. А повернення Криму взагалі не є предметом Мінських домовленостей. Надважливі питання про Крим всі учасники Мінського процесу просто забули. Але ми нікому і ніколи не дамо забути Крим", – звернула увагу Голова партії.

      Юлія Тимошенко наголошує на необхідності проведення переговорів у форматі "Будапешт плюс", до якого окрім лідерів країн-підписантів варто залучити Верховного комісара ЄС та керівництво Німеччини.

      "Зараз у Вашингтоні я порушую це питання під час усіх зустрічей. Наступ на дипломатичному фронті у форматі "Будапешт плюс" – це частина нашої Нової стратегії миру та безпеки. Інші складові для здобуття перемоги – це зміцнення української армії і посилення санкцій проти Росії, а також юридичні дії для стягнення компенсації з агресора. І ми вже розробляємо план реінтеграції та відбудови окупованих територій – Криму і Донбасу – які безумовно будуть повернуті. Нам потрібен реальний мир, а не його ілюзія. І він настане, я в цьому переконана", – підсумувала Юлія Тимошенко, наголосивши, що наша безпека – в НАТО, а наше мирне і заможне майбутнє – в ЄС.

      Нагадаємо, з 4 до 7 грудня Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. У рамках візиту Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вже провела зустрічі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, сенатором від штату Арканзас, членом сенатських комітетів з питань збройних сил та розвідки Томом Коттоном, а також взяла участь у круглому столі Атлантичної Ради.

      Теги: Юлія Тимошенко Новини політики Україна – Росія ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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