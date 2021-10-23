Про інші події, які відбулися у Росії станом на 23 жовтня – дізнайтесь у програмі.

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Охоронці ледь не відбили нирки покупцю

Якщо зайти всередину російського магазину, то з нього можна і не вийти. Охоронці накинулись на покупця, який випадково розбив пляшку з алкоголем. Чоловіка гамселили ногами і ледь не відбили нирку.

Навіть інструктори були в шоці

Місцеві кадировці складали іспит на найвищий ступінь відзнаки бійця спецназу. Рівень підготовки чеченських бійців виявився не дуже високим. Вони ледве виконували вправи, їх підвозили на автомобілях.

Російські правоохоронці не вміють стріляти

Підмосковський поліцейський прострелив дівчині ногу, намагаючись врятувати її від алабая, який "прагнув кохання". З чотирьох випущених куль, 3 попали в собаку, одна – у стегно дівчини.

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Міс Fashion Siberia арештували за наркотики

Поліцейську міс Fashion Siberia арештували за зберігання наркотиків. Вона займалась моделінгом і працювала у правоохоронних органах. Тепер розкрили секрет, як їй вдавалось поєднувати 2 таких різних занять.

Медики проігнорували смерть пацієнта

В Росії краще не викликати лікарів. Адже вони можуть просто не прийти. У Свердловській області медики не підходили до пацієнта навіть після його смерті.

Пам'ятник молодятам налякав росіян

Дивовижна структура з'явилась біля палацу урочистих подій в місті Павлово. Пам'ятник молодятам біля РАГСу налякав жителів російського міста.

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Випуск програми "Тіпічний рускій мір" за 23 жовтня: дивіться відео