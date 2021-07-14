Інцидент трапився 13 липня на проспекті Олександра Поля, 104А. Цю інформацію журналістам 24 каналу підтвердили в поліції.

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Сам винен

Як з'ясували правоохоронці, у потерпілого в сумці був ніж. На порозі торгового центру 46-річний чоловік спіткнувся і сам упав на нього. Так і покалічився.

Згодом його помітили перехожі – в нього сильно кровоточила нога. Тому допомогли викликати швидку.

Наразі чоловік перебуває в лікарні. Медики поставили йому попередній діагноз: рвана рана гомілки.

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