Щодо цього інциденту, який трапився напередодні, поспілкувався з журналістами директор підприємства Олег Плітченко. За його словами, там є ще понад десяток аварійних дерев, які становлять небезпеку.

Ця подія Переламало ноги: дерево впало на чоловіка в парку Дніпра – моторошне відео з місця

Дерево впало на чоловіка в Дніпрі
Дерево, яке впало на жителя Дніпра / Фото "Інформатора"

Дерева у сквері обстежували

Чиновник сказав, що за тиждень до трагедії спеціальна комісія обстежувала дерева у сквері, де це сталося. Загалом оглянули 800 дерев, з яких 16 – потрібно зрізати. Вони аварійні, бо сухі, хворі чи заражені шкідниками.

На початку вересня ці дерева мали прибрати. Серед них було й те, що вчора впало через сильний вітер,
– сказав Плітченко.

Також стало відомо, що потерпілого доставили в міську клінічну лікарню №16. Чи виплатять чоловікові якусь компенсацію – невідомо. Ввечері після інциденту оприлюднили фото, на яких видно, що на місці події працював слідчий поліції.

Коментар посадовця щодо падіння дерева на дніпрянина: дивіться відео "Інформатора"

Коротко про падіння дерева в Дніпрі

  • Коли дерево впало на чоловіка, в нього зламалися 2 ноги.
  • Інформацію про переломи наразі офіційно не підтверджували.
  • На відео з місця було видно, що постраждав літній чоловік.
  • На одній із ніг було багато крові.
  • Спершу повідомляли, що це сталося в парку Лазаря Глоби.