Щодо цього інциденту, який трапився напередодні, поспілкувався з журналістами директор підприємства Олег Плітченко. За його словами, там є ще понад десяток аварійних дерев, які становлять небезпеку.
Ця подія Переламало ноги: дерево впало на чоловіка в парку Дніпра – моторошне відео з місця
Дерево, яке впало на жителя Дніпра / Фото "Інформатора"
Дерева у сквері обстежували
Чиновник сказав, що за тиждень до трагедії спеціальна комісія обстежувала дерева у сквері, де це сталося. Загалом оглянули 800 дерев, з яких 16 – потрібно зрізати. Вони аварійні, бо сухі, хворі чи заражені шкідниками.
На початку вересня ці дерева мали прибрати. Серед них було й те, що вчора впало через сильний вітер,
– сказав Плітченко.
Також стало відомо, що потерпілого доставили в міську клінічну лікарню №16. Чи виплатять чоловікові якусь компенсацію – невідомо. Ввечері після інциденту оприлюднили фото, на яких видно, що на місці події працював слідчий поліції.
Коментар посадовця щодо падіння дерева на дніпрянина: дивіться відео "Інформатора"
Коротко про падіння дерева в Дніпрі
- Коли дерево впало на чоловіка, в нього зламалися 2 ноги.
- Інформацію про переломи наразі офіційно не підтверджували.
- На відео з місця було видно, що постраждав літній чоловік.
- На одній із ніг було багато крові.
- Спершу повідомляли, що це сталося в парку Лазаря Глоби.