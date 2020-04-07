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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трамп доручив провідним спеціалістам допомогти лікувати Джонсона від COVID-19

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      Трамп відправив американських фармацевтів в Лондон / Foreign Policy

      Президент США Дональд Трамп занепокоєний станом здоров'я британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Глава Білого дому відправив до Лондона представників провідних американських фармацевтичних компаній.

      Дональд Трамп заявив про "інноваційний метод лікування", яким можна допомогти Борису Джонсону. Працювати над цим методом доручили провідним американським фахівцям. Про це Трамп заявив на брифінгу у Вашингтоні, інформує The Guardian.

      До теми Борис Джонсон та "стадний імунітет": як прем’єр повірив у COVID-19

      Я був засмучений, що Бориса Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії. Всі американці моляться про його здоров'я. Він – справжній хороший друг. Я попросив дві провідні компанії зв'язатися з Лондоном негайно. І вони вже відбули в Лондон,
      – повідомив Трамп.

      Про який саме метод лікування йдеться і хто його розробляє – президент США не уточнив.

      Що відомо про стан Бориса Джонсона?
      У британського глави уряду Бориса Джонсона виявили коронавірус ще понад 10 днів тому. Прем'єр-міністр почувався добре і працював дистанційно. Проте 5 квітня стан Джонсона погіршився. Його госпіталізували. 6 квітня прем'єр-міністра перевели у відділення інтенсивної терапії.

      коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Медицина Лікування Дональд Трамп Борис Джонсон Велика Британія Новини США Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19
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