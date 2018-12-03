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      Трамп повідомив, що Китай погодився знизити мита на автомобілі з США

      48 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявив, що Пекін погодився "знизити і прибрати" мита на автомобілі зі Сполучених Штатів.

      Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

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      Китай погодився знизити і прибрати мита на автомобілі, що ввозяться в Китай з США. На даний момент мита складають 40 відсотків,
      – написав Трамп.

      Раніше глава КНР Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп на полях саміту G20 в Буенос-Айресі домовилися налагодити відносини між двома країнами. Сторони також домовилися не вводити додаткові мита з 1 січня і форсувати переговори в сторону анулювання всіх додаткових тарифів.

      Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зізнався, що не хоче посилювати введені раніше мита проти Китаю, темпи зростання економіки якого, за його версією, падають.

      Теги: Китай Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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