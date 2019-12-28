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      Транзит газу: переговори України та Росії можуть затягнутися на новорічні вихідні

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      Переговори України та Росії можуть затягнутися на новорічні вихідні / gazprom.ru

      Україна та Росія проводять переговори щодо нового газового транзитного контракту на 5 років у Відні. Вони можуть затягнутися до новорічних вихідних 28-29 грудня.

      Голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів, що сторони наразі активно працюють, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Якщо Росія "зістрибне" з газових домовленостей, то буде винною у відсутності газу в ЄС, – Оржель

      Зауважимо, що Україна та Росія мають підписати контракт на транзит газу до 29 грудня. Напередодні російська компанія заплатила "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

      Контракт на транзит російського газу через Україну: що відомо

      20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали протокол, яким передбачено кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.

      Домовленостями передбачено:

      • контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;
      • російська сторона виплачує "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року;
      • "Нафтогаз" відмовляється від нових претензій та відкликає позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів. Україна відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів;
      • обсяги транзиту складають 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021-2024 років за умови конкурентного тарифу;

      Загалом після виконання всіх пунктів домовленостей, зокрема щодо відмови від судових вимог та виплати 3 мільярдів доларів "Нафтогазу", "Газпром" зможе потенційно відновити прямі поставки газу до України, які припинили у листопаді 2015 року.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Газ Газпром Газовий контракт Нафтогаз Газовий конфлікт Австрія
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