У Львові в супермаркеті "Сільпо" на вулиці Кульпарківській у Львові спекли найбільший круасан в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Національний реєстр рекордів України Лани Вєтрової.

Дивіться також Такого ви ще не куштували: Клопотенко показав, як приготувати десерт з моркви

Круасан важить понад 5 кілограмів

Це сталось напередодні Міжнародного дня круасана, який відзначають 30 січня.

Гігантський круасан мав довжину 160 сантиметрів і важив 5,6 кілограма. Це досягнення увійшло до Національного реєстру рекордів у категорії "Кулінарне мистецтво". На його приготування знадобилося вісім годин, а всередині була начинка із заварного крему.

Круасани є доволі популярними серед українців. Їх можна придбати чи не в кожному супермаркеті.



У Львові встановили рекорд України / Фото з фейсбуку

За словами Вєтрової, щойно круасан-рекордсмен виставили на загальний огляд, відвідувачі супермаркету швидко його з’їли, що ще раз підтвердило любов українців до цієї французької випічки.