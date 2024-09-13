Також у світі є й такі продукти, які вживають, щоб отримати чималу дозу адреналіну. Тренди 24 зібрали 5 незвичних страв з усього світу, які точно зможуть здивувати.

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Касу марцу

Касу марцу – це унікальний вид сиру, виготовлений із зіпсованого пекоріно, до якого додають личинок сирних мух. Личинки прокладають у сирі ходи, перетравлюючи жири, що робить його м’яким і спричиняє виділення рідини, відомої в Італії як "сльози".

Саме в цей момент сир вважається готовим до вживання разом із личинками. Назва касу марцу перекладається як "гнилий сир". У ЄС його продаж офіційно заборонений, а в 2009 році він був занесений до Книги рекордів Гіннеса як "найнебезпечніший сир у світі".

Касу марцу / Фото з Instagram

Смажені тарантули

Мало хто подивиться на тарантула і подумає про нього як про смачну страву. Однак у Камбоджі під час голоду за режиму червоних кхмерів місцеві жителі почали вживати павуків у їжу.

Сьогодні ця страва набула популярності й продається по всій країні як фритюрна закуска. Дехто зазначає, що смажені павуки на смак трохи схожі на крабів.

Смажені тарантули / Фото з Instagram

Балут

Балут – це популярна страва на Філіппінах, приготована із заплідненого качиного яйця, де вже частково сформовані пір'я, дзьоб і хрящі.

Яйце варять і подають із сіллю, чилі та оцтом. Спочатку слід зробити отвір у верхній частині шкаралупи, щоб випити рідину, а потім очистити яйце і з'їсти його вміст.

Балут / Фото з Instagram

Сашимі з жаби

У деяких японських ресторанах сашимі з жаби готують за традиційним методом – всі кулінарні маніпуляції проводять з живими жабами.

Після отримання замовлення жабу потрошать і готують на повільному вогні, не знімаючи шкіру з голови та верхньої частини тіла. Готову страву подають на кубиках льоду, а на окремій тарілці подають жаб’яче серце, яке все ще б'ється.

Сашимі з жаби / Скриншот з відео

Мацаки живого восьминога

В Японії та Кореї можна спробувати Саннакчи – мацаки живого восьминога, поданого з соєвим соусом і насінням кунжуту.

Порізані на шматки, м’язи восьминога ще скорочуються при вживанні, тому потрібно бути обережним, адже шматки можуть зачіпатися за горло і викликати задуху. Існує також ризик смерті.

Мацаки живого восьминога / Фото з Instagram