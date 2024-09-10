Нова гастро-провокація за 19 годин зібрала майже 35 тисяч переглядів. Думки користувачів у коментарях, як звично, розділилися.
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Чим Клопотенко здивував цього разу
9 вересня Євген Клопотенко поділився у мережі кулінарним експериментом. На відео кулінар занурив колосок пшениці у класичний кляр та посмажив на олії. Варто відзначити, що Клопотенко уже дивував мережу смаженими бузком та акацією.
Щодо результату такої провокації кулінар залишив доволі неоднозначний відгук.
Фу, це смачно,
– підсумував Клопотенко.
Новий кулінарний експеримент Клопотенка: дивіться відео
Коментатори у своїх оцінках розділилися. Хтось захоплюється провокативністю кулінара, а хтось висловлює своє обурення.