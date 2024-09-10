Нова гастро-провокація за 19 годин зібрала майже 35 тисяч переглядів. Думки користувачів у коментарях, як звично, розділилися.

Цікаво Забезпечують хлібом під обстрілами: як французькі волонтери підтримують жителів Сумщини

Чим Клопотенко здивував цього разу

9 вересня Євген Клопотенко поділився у мережі кулінарним експериментом. На відео кулінар занурив колосок пшениці у класичний кляр та посмажив на олії. Варто відзначити, що Клопотенко уже дивував мережу смаженими бузком та акацією.

Щодо результату такої провокації кулінар залишив доволі неоднозначний відгук.

Фу, це смачно,

– підсумував Клопотенко.

Новий кулінарний експеримент Клопотенка: дивіться відео

Коментатори у своїх оцінках розділилися. Хтось захоплюється провокативністю кулінара, а хтось висловлює своє обурення.