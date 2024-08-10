Олімпійське селище у Парижі збудували з урахуванням важливих харчових традицій Франції, але улюбленою стравою олімпійців став не багет. Насправді зіркою Олімпіади-2024 став шоколадний мафін.

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"Олімпійський чоловік-мафін"

Кекс дійсно підкорив Олімпійські ігри у 2024 році. Виявилось, що його популяризував 27-річний норвезький плавець Хенрік Крістіансен. Усе просто: він почав знімати відео з мафіном й викладати їх у TikTok. Ці відео почали потрапляти у рекомендації та стали вірусними.

Мафін підкорив Олімпіаду-2024: дивіться відео

Спортсмен вперше опублікував відео з мафіном 25 липня. Там віг поставив йому оцінку 11/10.

З того моменту на його сторінці з'явились числення відео, у яких хвалить цей смаколик. Спортсмен називав його "найкращою річчю в Олімпійському селищі на цю мить" і оголошував себе "олімпійським чоловіком-мафіном".

Плавець може дозволяти собі цей десерт та ні про що не шкодувати, адже у дні найважчих тренувань йому потрібно до 7000 калорій.