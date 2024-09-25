Зараз же напій знову стає популярним як "засіб для схуднення" через вірусні відео у Tik Tok. Про це пише видання The New York Times.

Цікаво Чи справді можна замовити напій у власну чашку в МакДональдз

Чи справді зелений чай такий корисний

У мережі цей напій називають "природним Ozempic" та рекомендують пити не менше 5 чашок зеленого чаю на день, аби схуднути. Як зазначив лікар-фахівець із лікування ожиріння в Університеті Джонса Гопкінса Джотсна Гош, хоч і є деякі дослідження зеленого чаю та ваги, докази того, чи може горнятко або кілька спалити зайві кілограми, неясні.

Користувачі мережі заявляють, що зелений чай посилює вироблення GLP-1, гормону кишківника, а той своєю чергою – вироблення інсуліну підшлунковою залозою. Також цей гормон сприяє відчуттю ситості, через що людина вживає менше їжі. За схожим принципом працює препарат Ozempic, який імітує такий гормон.

За словами експертів, будь-який вплив зеленого чаю на GLP-1, найімовірніше, буде незначним. Зокрема дослідники вважають, що вплив зеленого чаю на метаболізм є незначним.

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