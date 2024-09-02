"МакДональдз" спільно з автором створили рекламний ролик. Більше про нову кампанію читайте у матеріалі Тренди24.

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"Українські бургери" в "МакДональдз"

Цього року сезон "Українських бургерів" у "МакДональдз" – особливий. Компанія акцентує на тому, що багатьох близьких людей сьогодні розділяють сотні чи тисячі кілометрів. Попри важкі часи українці єднаються. І однією з точок єдності стають ресторани швидкого обслуговування "МакДональдз".

Сезон "Українських бургерів" стартував напередодні Дня Незалежності. У цей період можна посмакувати бургерами, котрі цьогоріч на 72 – 82% складаються з локальної української продукції, що ще раз показує єдність "МакДональдз" з Україною.

Цікаво! Нові бургери "Житній з яловичиною та грибним соусом" і "Житній з куркою та беконом" створені, аби потішити шанувальників національних смаків. Триватиме їхній продаж до кінця вересня або ж може завершитися швидше, якщо всі бургери будуть розпродані. А це ймовірно, адже новинки не поступаються популярністю "Біг Маку"!

Настрій цьогорічної кампанії "МакДональдз" передав чуттєвим роликом, який показує військового, що зустрічає кохану в такому особливому для них місці. У поєднанні зі щемливим віршем Сергія Жадана це створює повноцінну картину того, наскільки важливо у важкий час бути разом, бути поруч та бути об’єднаними. Цим роликом "МакДональдз" показує, що повʼязаний спільними цінностями та єдністю з українцями й залишається тим самим "МакДональдз" по сусідству навіть у час війни.

Мережа однією з перших повністю вийшла з Росії, відкриває нові ресторани в країні під час воєнного стану та підтримує українців.

Дивіться зворушливий відеоролик із новим віршем Жадана, яке навіює ностальгію за літом, що хочеться “вхопити за хвіст”:

Користувачі соцмереж високо оцінили нову рекламну кампанію та дякують МакДональдз за чудове відео:

"Дякуємо! Сміливі, справжні, такі вже рідні";

"Де ще у світі в рекламі "МакдїДональдзу" є вірші Жадана? Тільки в Україні";

"Оце неочікуваний кросовер! Хочу якось поласувати "БігМаком" "МакДональдз" в українському Донецьку. Є така мрія";

"Як же гарно. Дякую";

"Дякую вам за це відео, це дуже щемко";

"Той момент, коли світовий бренд провів майстерклас своїм "колегам", які прописали собі у маркетинг-плані заборону на згадку "conflict in Ukraine" (с) у кампейнах. Браво всім причетним. P.S. і здогадуюсь, куди пішов гонорар";

"Та ви приколюєтеся? Боже, вдома навіть реклама маку не попсова і крута. Як же хочеться додому і український бургер з житньою булочкою";

"Офігенно! Браво і дякую!";

"Дуже круто! Ви топ".

Вірш Сергія Жадана

Хай із цього літа залишиться згадка одна,

і хай вона вирішить усі протиріччя:

сидіти з тобою тут, в кутку, біля вікна,

дивитись, як світло торкається твого обличчя.

Дивитись як діти з площі завертають за ріг,

згадувати освідчення, вимовлене необачно.

Хай світ буде для цих дітей, ніби великий пиріг –

хай їм буде радісно, хай буде смачно.

Хай цей день буде одним із див.

Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.

З тобою лишається те, що ти завжди любив.

Те, що любиш тепер. Те, що варто любити.