У сучасних умовах фрукти та овочі часто обробляють пестицидами, і це стосується також яблук. Щоб зберегти їх привабливий вигляд та свіжість, яблука додатково вкривають воском.

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Навіщо мити яблука

Професор Кіт Уоррінер з Університету Гвельфа (Онтаріо) пояснює, що після збору яблука миють і покривають воском, щоб продовжити їх термін зберігання.

Це покриття створює бар'єр від вологи та плісняви, але може містити фунгіциди – засоби для захисту від плісняви. Хоча ці речовини вважаються безпечними та схвалені FDA і Міністерством охорони здоров'я Канади, вони все одно можуть залишати на плодах сліди бруду.

Як правильно мити яблука

За словами Уоррінера, найкращий спосіб очищення яблук – промивати їх під проточною водою. Він радить уникати замочування, адже в раковині можуть накопичуватися мікроби, які можуть потрапити на фрукти.

Щоб ефективніше змити віск, професор рекомендує використовувати теплу воду. Також можна застосовувати спреї з оцту або соди з водою, проте після цього фрукти необхідно ретельно сполоснути під проточною водою.

Водночас не радять використовувати мило або побутові мийні засоби для очищення фруктів. Оскільки плоди мають пористу структуру, хімікати можуть всмоктуватися, що призводить до можливих захворювань. До того ж безпека та ефективність таких засобів не підтверджена дослідженнями.