Секретним рецептом приготування золотого яйця поділилася фуд-блогерка Міс Кола, пишуть Тренди 24. Для приготування страви потрібні продукти, які точно є в кожного вдома.

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Інгредієнти, які потрібні для приготування "золотого яйця"

Яйця – 5 штук;

3 – 4 чайні ложки соєвого соусу;

1 чайна ложка устричного соусу;

сіль та цукор;

4 – 5 ложок води;

зелена цибуля і цибуля городня;

болгарський перець.

Як приготувати золоте яйце: покрокова інструкція

Відварені яйця потрібно тонко нарізати кільцями. Також слід дрібно нарізати цибулю і болгарський перець.

В окремій тарілці потрібно приготувати заправку. Для цього слід змішати 3 – 4 чайні ложки соєвого соусу, за наявності 1 ложку устричного соусу та 4 – 5 ложок води, а також додати трошки солі та цукру.

Після цього обсмажуємо яйця на пательні до скоринки. Опісля забираємо яйця з пательні та обсмажуємо цибулю і перець кілька хвилин.

Дивіться відеорецепт трендового "золотого яйця":

Згодом обсмажені яйця повертаємо до пательні з цибулею і перцем та додаємо заправку. Все це гарно перемішуємо, прикрашаємо зеленою цибулею і вуаля – "золоте яйце" готове!