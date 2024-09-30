Хоча оцет відомий своїм насиченим кислим смаком, його все частіше включають у раціон через можливу користь для здоров'я. Зокрема, яблучний оцет містить поліфеноли, які допомагають організму боротися з окислювальним стресом.

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Оцет може допомогти у боротьбі із депресією

Цікаво, що оцет може також позитивно впливати на психічний стан, зокрема підвищувати настрій. У дослідженні, опублікованому у 2024 році в журналі Nutrients, зазначено, що вживання червоного винного оцту під час сніданку може сприяти послабленню симптомів депресії.

Учасники дослідження, які мали зайву вагу, приймали або яблучний оцет раз на день, або двічі на день по дві столові ложки червоного винного оцту, розведеного у воді, під час ранкових прийомів їжі. Після чотиритижневого періоду ті, хто вживав червоний винний оцет, показали поліпшення на 42% за одним із опитувальників щодо депресії.

Вчені пояснюють це тим, що оцтова кислота, наявна в оцті, впливає на обмін метаболітів, які пов’язані з підвищенням настрою.

Варто зазначити, що дві столові ложки червоного винного оцту забезпечують організм 3 грамами оцтової кислоти, тоді як яблучний оцет у вигляді таблеток містить лише 22,5 міліграма цієї речовини.

Проте слід врахувати, що дослідження мало певні обмеження – участь брали лише 28 осіб, і суттєвих відмінностей між різними групами за іншим показником депресії не виявили. Учасники також мали лише легкі або помірні симптоми депресії, тому необхідні подальші дослідження, щоб оцінити вплив оцту на людей з важчими формами цього розладу.

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