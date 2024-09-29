Хоча чорний чай містить вдвічі менше кофеїну, ніж, наприклад, кава. У зеленому – ще менше. Чи можна пити чай перед сном – читайте в матеріалі Тренди24.

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Чи можна пити чай перед сном

Річ у тім, що кофеїн може запобігти процесу засинання, адже вона блокує рецептори аденозину – нейромедіатори, які відповідають за стан сонливості та втоми. Тому пити міцний чай перед сном – не найкраща ідея.

Та все ж варто знати, що реакція на кофеїн в кожного організму різна. Тому від чаю перед сном варто відмовитися, якщо ви чутливі до кофеїну. У такому випадку напій варто пити за 5 – 6 годин до сну.



Чай не варто пити перед сном, якщо ви чутливі до кофеїну / Фото Pexels

Якщо ви чутливі до кофеїну, але полюбляєте пити чай ввечері, то краще обрати трав'яні – ромашковий чи м'ятний, адже вони взагалі не містять кофеїну. До того ж трав’яні чаї мають лікувальний ефект і допомагають зняти стрес та напруженість.

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