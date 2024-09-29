В ній можна тримати гарячі напої до 40 хвилин, а холодні – до 8 годин. Про це розповідає видання AFR.

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Що відомо про їстівні стаканчики для кави

Щороку у світі використовується понад 250 мільярдів пластикових стаканчиків для напоїв, з яких переробляється лише 1%. Зокрема, в Австралії щодня на звалища потрапляє близько 2,7 мільйона одноразових стаканчиків.

З цієї причини стартап Good-Edi створив біорозкладну чашку, яка не містить пластику і є екологічною альтернативою звичайним паперовим стаканчикам. Компанія випікає приблизно 500 таких чашок на день на власному виробництві у передмісті Мельбурна.

Як виглядають їстівні стаканчики для кави: дивіться відео

Розробка рецептури зайняла чимало часу. Спочатку було створено 250 різних варіантів, з яких обрали лише один. Для їх виготовлення використовують житнє борошно, пшеничні та вівсяні висівки, трохи цукру, сіль, кокосову олію та воду.

За бажанням можна замовити напій у чашці, вкритій шоколадом. Цей незвичний посуд не змінює своєї структури протягом 40 хвилин, якщо налити в нього гарячий напій, і до 8 годин тримає холодні кавові напої.

На смак їстівна чашка нагадує несолодке пшеничне печиво.

Ціна напою в такій чашці на 1 австралійський долар (28 гривень) вища, ніж у паперовій тарі. Проте за ці кошти ви отримуєте можливість насолодитися напоєм разом із смачною випічкою.