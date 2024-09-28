Рецептом популярного напою поділилася авторка видання Parade Джессіка Врубель. За її словами, потрібно лише 3 інгредієнти та один кухонний прилад, аби посмакувати незвичною кавою.

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Як приготувати каву з медом

Для того, аби приготувати медову каву, потрібно взяти кілька порцій еспресо, мед, молоко і трохи льоду, а також міксер. У склянку потрібно покласти близько столової ложки меду та додати трохи гарячої кави й перебити це міксером до повного розчинення меду. Це займе 1 – 2 хвилини. До отриманої суміші потім потрібно додати молоко, решту кави та лід.



Мед додає каві незвичного смаку / Фото Pexels

Джессіка Врубель зазначає, що цей напій солодший за звичну каву і це було доволі незвично для неї. Проте з кожним наступним ковтком відчувався смак напою, приготованого нібито у кав'ярні. Авторка зазначає, що люди часто витрачають чималі гроші на каву, котру готують професійні баристи, проте іноді і вдома можна приготувати не гірший напій.

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