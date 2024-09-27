Дослідження показують, що кава і лимон прискорюють метаболізм і спалювання жиру завдяки корисним речовинам, які вони містять. Про це пише Fuer Sie.

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Як кава з лимоном допомагають спалювати жири

Дослідження підтверджують, що кава і лимон насправді активізують спалювання жиру та метаболізм жирів, оскільки свіжа кава і лимони містять багато корисних компонентів для організму.

Окрім вітамінів B12 і B5, кава також є джерелом калію і магнію, тоді як лимони багаті на вітамін C та мають протизапальні властивості.

Кофеїн активізує нервову систему, що призводить до підвищення кров'яного тиску і температури тіла. Цей процес, відомий як термогенез, підвищує енергетичні витрати, що, своєю чергою, збільшує основний обмін речовин, і організм споживає більше калорій, ніж без кофеїну.

Калій і вітамін C сприяють прискоренню обміну речовин. Вітамін C допомагає організму виробляти норадреналін, який сприяє видаленню жиру з жирових клітин.