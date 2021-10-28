Політик відзначив, що Іваніну нахабно вбили біля під'їзду свого будинку. Живицький додав, що ніхто не має права позбавляти життя іншого.

До теми 8 пострілів у присутності дружини: у Сумах вбили активіста "Правого сектору" Іваніну

Це жахливо і неприпустимо,

– наголосив глава ОДА.

Що відомо про вбивство Іваніни

Представника "Правого Сектору" застрелили у Сумах. Ввечері Іваніна з дружиною приїхали до свого будинку. Коли активіст вийшов з машини до багажнику, невідомий чоловік відкрив стрілянину. Він начебто чекав пару на лавочці.

В Іваніну випустили близько 8 куль. Припускають, що з пістолета Макарова. Це все відбувалось на очах дружини активіста.

В осередку "Правого сектору" пов'язують вбивство із тим, що робив Іваніна, оскільки він "висвітлював діяльність певних осіб".

Зверніть увагу! У день вбивства Іваніна виступав у мерії. Видання "Данкор" пише, що він критикував владу й маршрутників та виступав за зниження тарифів на проїзд у транспорті.

Текст поста Дмитра Живицького:

Вбито сумчанина, активіста, молодого хлопця, члена "Правого сектору" – Олександра Іваніну.

Його нахабно вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї. На місці працює поліція.

Це жахливо і не припустимо! Ніхто не має права позбавляти життя іншого!