Політик відзначив, що Іваніну нахабно вбили біля під'їзду свого будинку. Живицький додав, що ніхто не має права позбавляти життя іншого.
До теми 8 пострілів у присутності дружини: у Сумах вбили активіста "Правого сектору" Іваніну
Це жахливо і неприпустимо,
– наголосив глава ОДА.
Що відомо про вбивство Іваніни
Представника "Правого Сектору" застрелили у Сумах. Ввечері Іваніна з дружиною приїхали до свого будинку. Коли активіст вийшов з машини до багажнику, невідомий чоловік відкрив стрілянину. Він начебто чекав пару на лавочці.
В Іваніну випустили близько 8 куль. Припускають, що з пістолета Макарова. Це все відбувалось на очах дружини активіста.
В осередку "Правого сектору" пов'язують вбивство із тим, що робив Іваніна, оскільки він "висвітлював діяльність певних осіб".
Текст поста Дмитра Живицького:
Вбито сумчанина, активіста, молодого хлопця, члена "Правого сектору" – Олександра Іваніну.
Його нахабно вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї. На місці працює поліція.
Це жахливо і не припустимо! Ніхто не має права позбавляти життя іншого!