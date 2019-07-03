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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Це право, але не обов'язок: у МЗС прокоментували "емоційну реакцію" ПАРЄ

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      Між ПАРЄ та Україною псуються стосунки
      Між ПАРЄ та Україною псуються стосунки / Council of Europe

      Делегація ПАРЄ достроково припинила роботу в Україні. Та Асамблеї варто було б проконсультуватися з українськими парламентаріями щодо відкликання запрошення для спостереження за виборами в Україні. А не "емоційно реагувати" на рішення Верховної Ради. Адже між Асамблеєю та Радою раніше завжди були теплі відносини, чого вже не скажеш зараз.

      "ПАРЄ варто було б замість того, щоб емоційно реагувати на рішення керівництва Верховної Ради в публічному просторі, вступити в діалог і провести консультації з делегацією України в Асамблеї", – наголосила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, пише "Інтерфакс".

      Важливо: Делегація ПАРЄ достроково покидає Україну

      Зеленко нагадала, що раніше між Верховною Радою і ПАРЄ були дружні та партнерські відносини. Але сьогодні їх навряд чи можна так схарактеризувати. Але важливо й інше: у Раді Європи існують тільки два органи, рішення яких є обов'язковими до виконання – Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини. А от ПАРЄ (Парламентська асамблея Ради Європи) – дорадчий орган.

      ПАРЄ у своїх процедурах та правилах зазначила, що спостерігати за виборами є правом Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент (український – 24 канал) зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами (в Україні – 24 канал),
      – пояснила речниця МЗС.

      До слова, у МЗС немає, за її ж словами, жодного звернення від "цього дорадчого органу" щодо реєстрації спостерігачів. А чи є такі звернення у Верховній Раді або Центральній виборчій комісії – невідомо.

      Україна завжди з повагою ставилася до порад ПАРЄ. На жаль, цей дорадчий орган РЄ сам проголосував за необов'язковість виконання своїх рішень, коли по суті скасував вимогу до Росії виконувати не одне, а цілих 7 рішень, схвалених у відповідь на російську агресію,
      – заявила Зеленко.

      І додала: "Це питання до пані Паск’є (президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є – 24 канал) – чи готова вона здійснювати кроки до повернення авторитету дорадчого органу Ради Європи, а потім і його рішень". Україна ж не порушила жодного з документів Ради Європи, обов'язкових до виконання.

      Зеленко
      Катерина Зеленко наголосила, що ПАРЄ слід відновлювати повагу до своїх рішень

      Чому відносини ПАРЄ та України – напружені?

      У ніч на 25 червня євродепутати більшістю голосів проголосували за те, щоб РФ без жодних обмежень та стягнень повернули до складу ПАРЄ. Українські делегати звернулася до ВР з проханням терміново розглянути питання припинення участі України в роботі ПАРЄ.

      Керівник МЗС Клімкін заявив, що Раді доцільно відкликати запрошення для Асамблеї надсилати спостерігачів на парламентських виборах в Україні.

      ПАРЄ
      Рішення ПАРЄ щодо Росії змінило стосунки Асамблеї та України / Інфографіка 24 каналу

      1 липня парламентський комітет із закордонних справ рекомендував Верховній Раді призупинити участь постійної делегації в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії та відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори 21 липня.

      2 липня Парубій підписав лист з відповідним змістом до президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є. Та у відповідь висловилася, що, мовляв, шкодує про ситуацію, що склалася. Але у ПАРЄ вважають, що Україна повинна запрошувати спостерігачів Асамблеї для моніторингу виборчих кампаній.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ПАРЄ Україна – Росія МЗС України
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