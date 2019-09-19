Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна

Напади невідомих безпілотників на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії змусили різко злетіти вгору ціни на нафту на світових біржах.

Не стільки тому, що біржові гравці злякались, що цієї надзвичайно важливої та корисної рідини не вистачатиме, скільки тому, що нафтотрейдери були змушені повернутися до так званого "ризиково страхування" цих контрактів, отже – до додаткових витрат. Деякі експерти вважають, що в довгостроковій перспективі це призведе до вищих цін на нафту, ніж були досі. Кому це вигідно?

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Йеменські повстанці-хусити, які взяли на себе відповідальність за напади на об'єкти нафтової промисловості Саудівської Аравії, відкрито погрожують новими терактами. За словами їх представників, заводи та видобувні вишки саудівського державного нафтоконцерну Aramco продовжують залишатися в списку цілей для їх нападів. Вони можуть бути атаковані будь-якої миті, тому, підкреслюють терористи, "іноземці мають чимскоріш залишити цей регіон".

"Агресивний маркетинг" по-путінськи

Нагадаємо, що минулої суботи невідомі бойові безпілотники атакували два нафтопереробних комплекси в Саудівській Аравії, паралізувавши мало не половину всього нафтовидобувного комплексу цієї країни, другої в світі за запасами нафти. Насправді, реальних доказів того, що напади були здійснені саме йеменськими повстанцями, досі надано не було, але хусити в своєму зверненні, розповсюдженому через Twitter, зажадали, аби Саудівська Аравія "припинила агресію та блокаду Йемена".

США, в свою чергу, підозрюють Іран в тому, що саме він стоїть за спинами хуситів. Ісламська республіка, звичайно, заперечує це, але відомо, що саме Тегеран встав на хуситський бік в громадянській війні в Йемені, надаючи повстанцям військову та матеріально-технічну допомогу. Саудівська Аравія ж очолює коаліцію держав, яка воює проти хуситів.

Дуже цікавою в цій сварці виявилась позиція Кремля. З одного боку, Росія вважається однією з найближчих союзниць Ірану, щедро надає йому великі обсяги зброї – тієї самої, яка потім чомусь з'являється то в ліванських терористів, які здійснюють напади на Ізраїль, а то – в хуситів. З іншого ж, Володимир Путін після теракту особисто запропонував саудітам: ми, мовляв, готові відповідно підтримати Саудівську Аравію. Про це він заявив у понеділок на саміті в Анкарі. Путін, за його словами, готовий продати Ріяду, на саудівський вибір, зенітно-ракетні комплекси С-300 або С-400. Ця зброя, за його словами, "надійно захистить будь-яку інфраструктуру в Саудівській Аравії".

Дуже цікавий приклад "агресивного маркетингу", слід зазначити. Спочатку надати зброю Ірану, а потім продавати захист від цієї зброї тим, проти кого Іран її поверне. Цікаво, а сам Іран має свою частку в цій схемі?

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Ціновий батут

Так чи інакше, а супутникові знімки розтрощених цистерн та згорілих будівель нафтопереробних комплексів, які були розповсюджені урядом США, демонструють, з якою точністю напасники провели свої атаки на саудівську нафтову інфраструктуру. І влучили вони не просто в промислові об'єкти, а в "ахіллесову п'яту" світової нафтоторгівлі.

Отже, більш ніж половина нафтового виробництва Саудівської Аравії зупинилася. Як довго це триватиме – поки що незрозуміло. Але, допоки продукцію на нафтопереробному комплексі Абкаїк та родовищі Кураїс знову буде запущено в попередніх обсягах, можуть минути цілі тижні.

Ці напади розбурхали глобальні мережі постачання нафти-сирця. За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA) в Парижі, ще ніколи не було так, щоб такі великі виробничі потужності раптом припиняли роботу. Вночі з неділі на понеділок ціна на нафту злетіла одразу на 20 відсотків.

Найважливіша "референтна" ціна, сорт Brent, подорожчала від приблизно 60 доларів за барель (це приблизно 159 літрів) до 72 доларів. Потім, протягом понеділка, вартість барелю коливалася в районі 66 доларів – тобто, дорожче за попередній тиждень приблизно на 9%. Зрештою, ця ціна все ж таки трохи вгамувалася й складала станом на вечір середи близько 63 долари. Одне можна сказати точно: ті, хто планував ці теракти, мали нагоду дуже непогано нажитися на короткостроковій біржовій паніці.

Провідний американський банк Goldman Sachs був змушений відкоригувати свій прогноз коливання ціни на нафту до 75 доларів за барель в тому випадку, якщо зруйновані нафтові комплекси не відновлять свою роботу протягом більше ніж шести тижнів. Так само й нафтогазовий підрозділ S&P Platts очікує, що ціна на нафту підніметься до "верхньої половини 70-х". "Геополітичні ризикові премії повертаються," – прокоментував ситуацію Алан Гельдер з аналітичної компанії Wood Mackenzie.

В свою чергу, Сайрус де ла Рубіа, провідний економіст Hamburg Commercial Bank, підтвердив: "Напад безпілотників закріпив у "колективному підсвідомому", наскільки вразливим є нафтовий ринок та Саудівська Аравія, як виробник, зокрема. Навіть цей єдиний факт виправдовує повернення ризикових премій". Довгий час ринок ігнорував геополітичні ризики – відтепер він не зможе цього робити.

Скільки коштують психологічні ефекти?

Напади на нафтогін в Саудівській Аравії, обстріл та арешти танкерів у Персидській затоці – все це залишало інвесторів байдужими. Але тепер їх настрій змінився:

Ця атака є вкрай драматичною ескалацією іранської кризи,

– вважає Хеліма Крофт, експерт ОПЕК в інвестиційній компанії RBC Capital Markets.

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Усвідомлення нових ризиків піднімає ціну на нафту вгору. Наскільки – це залежатиме від того, як швидко саудівська Aramco відновить продукцію на атакованих об'єктах. Поки ж її керівництво заявило, що виконає вчасно всі контракти, використовуючи для цього нафту, яку компанія зберігає на складах в якості запасу. Саудівська Аравія має запасні склади в Голландії, Японії та Єгипті. Це повідомлення, власне, й призвело до того, що ціна на нафту знову впала та, здається, стабілізувалася.

За даними ING Bank, Саудівська Аравія мала в запасі станом на кінець червня 2019 року 188 мільйонів барелів нафти. Цього досить, аби підтримувати безперебійне постачання приблизно 32 дні. Окрім того, уряд США теж заявив, що готовий "розконсервувати" свій стратегічний резерв, в якому зберігається 645 мільйонів барелів нафти.

Таким чином, дефіциту нафти світові економісти не очікують. Гамбурзький банкір де ла Рубіа підкреслює: "З глобальної точки зору, нафтовий ринок загалом добре заповнений". Нафта ж для бензину на європейських (і в тому числі, на українських) АЗС так чи інакше лише малою часткою є саудівською. Тож, якщо українці раптом побачать, що ціни на бензин стрибнули вгору, а продавці запевнятимуть, що це – через теракти в Саудівській Аравії, то нехай знають, що їх просто обдурюють.

Тим не менш, якщо виробництво нафти в Саудівській Аравії не буде відновлене протягом довгого часу, це й справді може відбитися на світовому ринкові. Нафтовий картель ОПЕК може відреагувати збільшенням обсягів видобутку – незважаючи на власне рішення, згідно з яким ці обсяги не мають збільшуватися до березня 2020 року. Поки що, щоправда, про можливе позачергове засідання цієї організації в Відні нічого не було чути. Окрім того, в ОПЕК виникла додаткова проблема: 70 відсотків усіх нафтових резервів картелю належать саме Саудівській Аравії.

Таким чином, реальної загрози нафтопостачанню, взагалі-то, просто нема. А от що є – так це психологічний ефект від цих атак.

Всі очікують, яким чином Саудівська Аравія відреагує на напад,

– підкреслює економіст з питань корисних копалин банка ING Уоррен Паттерсон.

Саме ця невпевненість у завтрашньому дні й може стати причиною довгострокового подорожчання нафти.

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