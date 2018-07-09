06:42
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    26°C 21°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Башкірії стадо корів сильно побило рогами дітей, їх доправили до лікарні

134 Читать новость на русском
Корова-лімузини ледь не забили дітей до смерті
Корова-лімузини ледь не забили дітей до смерті / milkua.info

В Туймазинському районі Башкірії стадо корів забило рогами трьох дітей та одну жінку. Постраждалих доправили до лікарні.

Про це повідомляє Bash.News.

Читайте також: У Харкові помер 5-річний хлопчик, який впав у купальське вогнище: подробиці

Батько одного з дітей розповів, що діти попрямували в сторону річки Ік збирати прути для віників, коли на них напали тварини.

По дорозі на річку вони бачили велике стадо корів-лімузинів. За розмірами вони просто величезні, приблизно в 2 – 2,5 рази більші, ніж звичайні корови. Ніхто не надав значення стаду, воно знаходилося на іншій стороні поля. А коли вони пішли назад, то стадо, в якому було приблизно 200 голів разом з маленькими телятами, перегородило їм шлях,
– сказав він.

Батько хлопчика також додав, що тварини напали спершу на його сина. Всі інші одразу притиснулися до землі. Жінка, що була з дітьми розповіла, що тварини буквально ходили по головах. Постраждалі пролежали на землі 2,5 години, поки не приїхав пастух та не відігнав стадо. Після цього він викликав на поле агронома і швидку допомогу, приїхало відразу три бригади.

Лікарі зауважили, що дівчатка 6 та 10 років та жінка перебувають в задовільному стані. Дев'ятирічний хлопчик наразі знаходиться в реанімації. У нього діагностували забої легень, три зламаних ребра, перелом руки в районі плеча та сильну гематому на голові.

Теги: Жертви Діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ
8 липня, 22:16 Головні новини 8 липня: Дуда в Україні, вибух гранати у Львові та ДТП з українцями в РФ
4059
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 липня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 922
Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
8 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
957
Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
8 липня, 19:30 Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
655
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
8 липня, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 2342
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук