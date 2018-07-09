У Башкірії стадо корів сильно побило рогами дітей, їх доправили до лікарні

В Туймазинському районі Башкірії стадо корів забило рогами трьох дітей та одну жінку. Постраждалих доправили до лікарні.

Про це повідомляє Bash.News.

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Батько одного з дітей розповів, що діти попрямували в сторону річки Ік збирати прути для віників, коли на них напали тварини.

По дорозі на річку вони бачили велике стадо корів-лімузинів. За розмірами вони просто величезні, приблизно в 2 – 2,5 рази більші, ніж звичайні корови. Ніхто не надав значення стаду, воно знаходилося на іншій стороні поля. А коли вони пішли назад, то стадо, в якому було приблизно 200 голів разом з маленькими телятами, перегородило їм шлях,

– сказав він.

Батько хлопчика також додав, що тварини напали спершу на його сина. Всі інші одразу притиснулися до землі. Жінка, що була з дітьми розповіла, що тварини буквально ходили по головах. Постраждалі пролежали на землі 2,5 години, поки не приїхав пастух та не відігнав стадо. Після цього він викликав на поле агронома і швидку допомогу, приїхало відразу три бригади.

Лікарі зауважили, що дівчатка 6 та 10 років та жінка перебувають в задовільному стані. Дев'ятирічний хлопчик наразі знаходиться в реанімації. У нього діагностували забої легень, три зламаних ребра, перелом руки в районі плеча та сильну гематому на голові.