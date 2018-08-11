У Києві Lexus на великій швидкості збив пішохода: відео 18+
В ніч на 11 серпня у столиці на перехресті вулиць Княжий Затон і Дніпровська Набережна Lexus збив пішохода. Відразу після ДТП водій, не зупиняючись, втік з місця аварії.
Про це інформують у Facebook-спільноті "Kyiv Operative".
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Пішохід був без свідомості, перехожа дівчинка привела його до тями, скаржився на біль в грудях і ногах. Через 15 хвилин приїхала швидка допомога і госпіталізувала потерпілого,
– пишуть у групі.
Камери зафіксували момент аварії. На кадрах видно, як Lexus на шаленій швидкості збиває пішохіда.
Люди у мережі дивуються, як пішохід взагалі вижив після такого зіткнення.
Lexus збив пішохода у Києві (18+):
Джерело: 24 канал
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