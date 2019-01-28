У Києві сталася масштабна пожежа: горів радіозавод – фото, відео

У Києві на вулиці Бориспільській, 9 на території місцевого радіозаводу виникла пожежа, якій надали ранг підвищеної складності. Інцидент трапився у понеділок, 28 січня.

Як повідомляє прес-центр ДСНС у Києві, загоряння сталось в деревообробному цеху, а потім вогонь швидко поширився горючими легкозаймистими матеріалами на площі у 200 квадратних метрів.

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За словами рятувальників, існувала загроза розповсюдження пожежі на покрівлю будівлі, проте їм вдалося своєчасно попередити подальше поширення вогню.

Як надзвичайники ліквідовували пожежу на радіозаводі у Києві: відео

О 16:06 представники ДСНС отримали повідомлення про займання. О 17:36 пожежу було локалізовано, а о 17:53 – ліквідовано.

На місці працювали 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 51 представник особового складу. Внаслідок пожежі ані загиблих, ані постраждалих немає. Причини займання та обставини інциденту встановить слідство.

Наслідки пожежі на радіозаводі у Києві: дивіться відео

Фото: прес-центр ДСНС у Києві, "Інформатор"