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      У Києві сталася масштабна пожежа: горів радіозавод – фото, відео

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      У Києві на вулиці Бориспільській, 9 на території місцевого радіозаводу виникла пожежа, якій надали ранг підвищеної складності. Інцидент трапився у понеділок, 28 січня.

      Як повідомляє прес-центр ДСНС у Києві, загоряння сталось в деревообробному цеху, а потім вогонь швидко поширився горючими легкозаймистими матеріалами на площі у 200 квадратних метрів.

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      За словами рятувальників, існувала загроза розповсюдження пожежі на покрівлю будівлі, проте їм вдалося своєчасно попередити подальше поширення вогню.

      Як надзвичайники ліквідовували пожежу на радіозаводі у Києві: відео 

      О 16:06 представники ДСНС отримали повідомлення про займання. О 17:36 пожежу було локалізовано, а о 17:53 – ліквідовано.

      На місці працювали 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 51 представник особового складу. Внаслідок пожежі ані загиблих, ані постраждалих немає. Причини займання та обставини інциденту встановить слідство.

      Наслідки пожежі на радіозаводі у Києві: дивіться відео 

      Фото: прес-центр ДСНС у Києві, "Інформатор" 

      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа ДСНС Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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