У Києві знизили тарифи за опалення і гарячу воду в березні на третину: що зміниться
Вартість тепла та гарячого водопостачання в платіжках за березень для киян знизили майже на третину. В середньому одне домогосподарство заощадить близько 500 гривень.
Про це під час брифінгу сказав директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.
Варто знати У квитанціях за гарячу воду і тепло з'явиться новий платіж: подробиці
Він нагадав, що починаючи з грудня 2019 року щомісячно відбувалося коригування нарахувань на опалення і гарячу воду без перегляду затвердженого тарифу.
Як змінювалися тарифи
- Замість базового тарифу – 1654,41 грн/Гкал, у грудні вартість 1 Гкал становила 1290,44 гривень,
- у січні – 1349 гривень,
- у лютому – 1224 гривень/Гкал,
- а у березні – 1125 гривень.
За його словами, за березень перерахунок за послуги централізованого опалення був на 32% у бік зниження, за послуги гарячого водопостачання – на 29%.
Лопатін нагадав, що зима 2019 – 2020 виявилася рекордно теплою. Це вплинуло на зменшення споживання природного газу для забезпечення міста теплом і гарячою водою.
Що відомо про новий платіж у квитанціях за гарячу воду для киян
- У рахунках на оплату з'явиться окремий рядок за обслуговування загальних лічильників тепла і гарячої води. Таке новвоведення поки стосується лише киян.
- Плата за обслуговування нараховуватиметься чотири рази на рік – раз у квартал. Середній розмір внеску становитиме близько 30 гривень.
- Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням КМДА. Нарахування вводяться для понад 9,6 тисячі будинків Києва.
- Вартість зазначеної послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду, і зазначатиметься в рахунках окремо.
Розмір внеску залежить від трьох факторів:
- типу лічильника;
- планових витрат на його обслуговування. Вони передбачають: огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт приладів обліку;
- кількості квартир у будинку.
Дивіться на карті скільки заплатять за транспортування газу мешканці різних міст у квітні. Цифри, актуальні на квітень, виділені синім кольором.
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