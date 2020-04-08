У Києві знизили тарифи за опалення і гарячу воду в березні на третину: що зміниться

Вартість тепла та гарячого водопостачання в платіжках за березень для киян знизили майже на третину. В середньому одне домогосподарство заощадить близько 500 гривень.

Про це під час брифінгу сказав директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Варто знати У квитанціях за гарячу воду і тепло з'явиться новий платіж: подробиці

Він нагадав, що починаючи з грудня 2019 року щомісячно відбувалося коригування нарахувань на опалення і гарячу воду без перегляду затвердженого тарифу.

Як змінювалися тарифи

Замість базового тарифу – 1654,41 грн/Гкал, у грудні вартість 1 Гкал становила 1290,44 гривень,

у січні – 1349 гривень,

у лютому – 1224 гривень/Гкал,

а у березні – 1125 гривень.

За його словами, за березень перерахунок за послуги централізованого опалення був на 32% у бік зниження, за послуги гарячого водопостачання – на 29%.

Лопатін нагадав, що зима 2019 – 2020 виявилася рекордно теплою. Це вплинуло на зменшення споживання природного газу для забезпечення міста теплом і гарячою водою.

Що відомо про новий платіж у квитанціях за гарячу воду для киян

У рахунках на оплату з'явиться окремий рядок за обслуговування загальних лічильників тепла і гарячої води. Таке новвоведення поки стосується лише киян.

Плата за обслуговування нараховуватиметься чотири рази на рік – раз у квартал. Середній розмір внеску становитиме близько 30 гривень.

Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням КМДА. Нарахування вводяться для понад 9,6 тисячі будинків Києва.

Вартість зазначеної послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду, і зазначатиметься в рахунках окремо.

Розмір внеску залежить від трьох факторів:

типу лічильника;

планових витрат на його обслуговування. Вони передбачають: огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт приладів обліку;

кількості квартир у будинку.

Дивіться на карті скільки заплатять за транспортування газу мешканці різних міст у квітні. Цифри, актуальні на квітень, виділені синім кольором.



Тарифи на транспортування газу / Інфографіка 24 каналу