У Києво-Могилянській академії знайшли любовну записку 19 століття: деталі

У Києво-Могилянській академії під час реставрації Староакадемічного корпусу знайшли любовну записку 18-19 століть.

Про це повідомив президент університету Андрій Мелешевич на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що автор записки зазнав невдачі в коханні та прийняв чернечий постриг.

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"Долаючи різні маленькі та великі, а часом просто ідіотські, перешкоди (при потребі розповімо, можливо, навіть дуже скоро) Могилянка зараз намагається реставрувати Староакадемічний корпус. Так-так, той самий, що на 500 гривнях", – зазначив Мелешевич.

У дуже несподіваних локаціях будівлі знаходимо багато цікавих речей 18-19 століть для нашого музею. Наприклад, у минулому році знайшли револьвер. Зараз багато чого іншого,

– написав Мелешевич.

На одному боці записки наведено цитату з російського перекладу арії Лести в опері віденського композитора Ф. Кауера "Леста, дніпровська русалка", яка вийшла у 1803 році.



Любовна записка з 19 століття

Приди в чертог ко мне златой,

Приди, о князь ты мой драгой!

Там всё приятство соберешь,

Невесту милую найдёшь.

Познай, сколь я тебя люблю

И нежным чувствием горю,

[...Хоть ищут все любви моей,

Но тщетен будет труд их сей...]

На другому боці є теж напис:

"Священническій чинъ монашеский и весь причетъ церковньій да памянетъ господь Богъ во царствіи своем всегда ньіне".