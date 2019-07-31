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      У Києво-Могилянській академії знайшли любовну записку 19 століття: деталі

      110 Читать новость на русском
      Староакадемічний корпус
      Староакадемічний корпус / Фото з відкритих джерел

      У Києво-Могилянській академії під час реставрації Староакадемічного корпусу знайшли любовну записку 18-19 століть.

      Про це повідомив президент університету Андрій Мелешевич на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що автор записки зазнав невдачі в коханні та прийняв чернечий постриг.

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      "Долаючи різні маленькі та великі, а часом просто ідіотські, перешкоди (при потребі розповімо, можливо, навіть дуже скоро) Могилянка зараз намагається реставрувати Староакадемічний корпус. Так-так, той самий, що на 500 гривнях", – зазначив Мелешевич.

      У дуже несподіваних локаціях будівлі знаходимо багато цікавих речей 18-19 століть для нашого музею. Наприклад, у минулому році знайшли револьвер. Зараз багато чого іншого,
      – написав Мелешевич.

      На одному боці записки наведено цитату з російського перекладу арії Лести в опері віденського композитора Ф. Кауера "Леста, дніпровська русалка", яка вийшла у 1803 році.

      києво-могилянська академія любовна записка
      Любовна записка з 19 століття

      Приди в чертог ко мне златой,

      Приди, о князь ты мой драгой!

      Там всё приятство соберешь,

      Невесту милую найдёшь.

      Познай, сколь я тебя люблю

      И нежным чувствием горю,

      [...Хоть ищут все любви моей,

      Но тщетен будет труд их сей...]

      На другому боці є теж напис:

      "Священническій чинъ монашеский и весь причетъ церковньій да памянетъ господь Богъ во царствіи своем всегда ньіне".

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Історія
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